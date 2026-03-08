Bác sĩ hướng dẫn chế độ ăn uống sau ngộ độc thực phẩm

Ưu tiên bù nước, ăn nhạt, chia nhiều bữa, chọn món dễ tiêu, giúp giảm áp lực tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh sau ngộ độc thực phẩm.

Ngộ độc thực phẩm (trúng thực) là tình trạng thường gặp, xảy ra khi cơ thể tiêu thụ phải thức ăn hoặc nước uống nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hay độc tố. Bệnh nhân thường có triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi.

BS.CKI Nguyễn Hồng Ngọc, khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ngoài điều trị nguyên nhân và bù nước, người bệnh cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống để nhanh hồi phục. Đường ruột đang trong trạng thái nhạy cảm, người bệnh nên ăn món có vị nhạt để xoa dịu đường ruột, hạn chế kích thích dạ dày. Khi các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, ói do ngộ độc thực phẩm giảm, người bệnh có thể bắt đầu với những món dễ tiêu hơn.

Ăn 5-6 bữa nhỏ một ngày để hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng, giảm triệu chứng buồn nôn, đầy bụng. Chia nhỏ bữa ăn giúp người bệnh nhân đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, cải thiện sức khỏe miễn dịch. Đồng thời, nên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày để bù đắp phần mất đi do sốt, nôn ói và tiêu chảy. Người bệnh nên uống nước theo từng ngụm nhỏ, thay thế nước lọc bằng trà thảo mộc không đường hoặc dung dịch bù điện giải để hỗ trợ quá trình hồi phục.

Bác sĩ Ngọc khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dưới đây là một số món ăn mà người bị ngộ độc thực phẩm có thể dùng.

Táo: Các thành phần trong táo có tác dụng kháng khuẩn nhẹ có thể hỗ trợ cân bằng nồng độ pH trong dạ dày. Chất hòa tan pectin trong táo làm chậm quá trình tiêu chảy, cải thiện tiêu hóa, làm đặc phân.

Chuối: Ăn chuối không gây kích thích niêm mạc dạ dày và đường ruột, dễ tiêu, hỗ trợ phục hồi hệ tiêu hóa sau khi bị tổn thương. Chuối là nguồn cung cấp kali tự nhiên góp phần cân bằng điện giải sau khi nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Sữa chua: Người bị ngộ độc nên lựa chọn sữa chua không đường để làm dịu dạ dày, khôi phục và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ khắc phục rối loạn tiêu hóa. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn có khả năng ức chế vi khuẩn có hại, đẩy nhanh quá trình hồi phục. Món ăn này có vị nhạt, dễ tiêu.

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp khôi phục và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ảnh: Thảo Nhi

Quả bơ: Chiết xuất EAE từ bơ có tác dụng kiểm soát vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, nhất là listeria - một loại vi khuẩn thường gặp trong thực phẩm không được chế biến kỹ. Chất acetogenin trong quả bơ có đặc tính kháng khuẩn cao.

Cháo loãng, cháo trắng: Người bệnh nên ăn cháo trắng, cháo loãng trong giai đoạn đầu bị ngộ độc hoặc sau khi hồi phục. Món ăn này dễ tiêu, ít gia vị, có thể làm dịu và giảm áp lực cho dạ dày. Ngoài ra, ăn cháo trắng cũng là cách bù nước, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Cháo yến mạch: Tương tự cháo trắng, cháo yến mạch có kết cấu mềm, nhuyễn, dễ tiêu, hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày do ngộ độc thực phẩm. Yến mạch giàu protein, cung cấp năng lượng cho cơ thể, đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Khoai tây: Khoai tây luộc hoặc nghiền, giàu vitamin và khoáng chất, có kết cấu mềm, tránh kích ứng niêm mạc dạ dày.

Lòng trắng trứng: Trứng chứa hàm lượng protein dồi dào, ít chất béo và cholesterol, dễ tiêu hóa, hỗ trợ bổ sung năng lượng cho cơ thể trong quá trình hồi phục. Người bệnh chỉ nên ăn lòng trắng trứng đã được nấu chín kỹ để loại bỏ nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella gây ngộ độc thực phẩm.

Bánh quy mặn: Tinh bột trong bánh quy mặn thường dễ tiêu hóa hơn so với các thực phẩm khác, đồng thời bổ sung natri - chất điện giải quan trọng mà cơ thể có thể mất đi do đổ mồ hôi hay nôn mửa.

Mật ong, gừng, chanh: Kết hợp mật ong, gừng, chanh trong nước ấm hoặc trà có thể kiểm soát buồn nôn, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Người bệnh nên uống theo từng ngụm nhỏ để cơ thể dễ hấp thu, không bị kích thích quá mạnh.

Bác sĩ Ngọc khuyến nghị trong thời gian điều trị, người bệnh cần quan sát các dấu hiệu sức khỏe như sốt, nôn, tiêu chảy... Nếu các triệu chứng không giảm sau khoảng 1-2 ngày hoặc trở nặng, người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thảo Nhi