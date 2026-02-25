Ba nhóm thực phẩm nên ăn để giảm buồn nôn

Thực phẩm nhạt như cơm, chuối, bánh mì nướng thường dễ tiêu hóa, không gây áp lực lên đường ruột, giúp làm dịu dạ dày và giảm buồn nôn.

Thực phẩm giàu tinh bột

Buồn nôn thường tăng khi bụng đói hoặc tiếp xúc với mùi thức ăn nồng. Do đó, ăn chuối, cơm và bánh mì nướng (ba thành phần chính của chế độ ăn BRAT) giàu tinh bột, vị nhạt giúp làm tăng cảm giác no bụng, ổn định tiêu hóa. Các thực phẩm giàu tinh bột khác cũng có thể giảm buồn nôn như bánh quy giòn nhạt, khoai lang, bột yến mạch, cháo.

Thực phẩm giàu protein

Để duy trì năng lượng, người mắc bệnh dạ dày nên bổ sung các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đầy đủ protein. Món ăn giàu protein còn có vai trò trung hòa axit dịch vị, làm dịu vết viêm loét, thúc đẩy tái tạo tế bào niêm mạc mà không gây áp lực lớn cho dạ dày. Tuy nhiên, nên chọn những món ăn nhạt, tránh các loại gia vị, nước sốt cay. Một số lựa chọn lành mạnh bao gồm sữa chua Hy Lạp thêm hạt, gà nướng không da, trứng luộc chín, đậu phụ.

Đậu phụ luộc giàu protein có vị nhạt, dễ tiêu hóa. Ảnh: Bùi Thủy

Thực phẩm giàu chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng, thuận lợi hơn. Chất xơ giúp tạo lớp gel bảo vệ niêm mạc dạ dày, đồng thời trung hòa dịch vị axit dư thừa, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Người bệnh nên bổ sung chất xơ từ từ với một lượng nhỏ, tránh ăn ồ ạt cùng lúc vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Ưu tiên món ăn giàu chất xơ và chất dinh dưỡng như táo, cà rốt, rau bina, khoai tây, lê, mận khô.

Khi dạ dày khó chịu, ngậm một viên kẹo cứng có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn. Nên chọn kẹo vị chanh, cam, gừng hoặc bạc hà. Gừng và bạc hà có đặc tính chống viêm, hỗ trợ làm dịu dạ dày và giảm buồn nôn tương đối an toàn.

Thức ăn cay nóng làm tăng cảm giác buồn nôn trong khi đó các món mát dễ tiêu hóa hơn, ít mùi. Do đó, người bị buồn nôn có thể thử táo hoặc dưa hấu ướp lạnh, kem que ít đường, sinh tố rau xanh thêm ít hạt hoặc sinh tố trái cây tùy thích. Uống trà thảo mộc như trà gừng, trà bạc hà, rễ cam thảo ấm, thêm chút mật ong có tác dụng trung hòa axit, làm dịu dạ dày đồng thời ngăn buồn nôn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)