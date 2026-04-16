Bác sĩ hướng dẫn cách tập thể dục cho người cao tuổi

Người cao tuổi cần chọn môn phù hợp, tập thể dục ở cường độ vừa phải, khoảng 30 phút mỗi ngày tùy tình trạng sức khỏe, đảm bảo an toàn.

Theo ThS.BS.CKI Đào Duy An Duy, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, tập thể dục là một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để nâng cao sức khỏe của người cao tuổi. Vận động giúp tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai của hệ cơ xương khớp, hỗ trợ kiểm soát các bệnh mạn tính, cải thiện sức khỏe hệ thần kinh cơ, duy trì các sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ Duy khuyến cáo người cao tuổi khi tập thể dục nên lưu ý những điều dưới đây.

Chọn môn thể thao phù hợp, có cường độ vận động thấp, nhẹ nhàng như đạp xe, bơi lội, dưỡng sinh, yoga, đi bộ..., tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi dần mà không làm mất sức. Những hình thức vận động này tăng cường sự vững chắc cho xương khớp, duy trì tính linh hoạt của hệ thống gân cơ, từ đó cải thiện khả năng vận động, giảm nguy cơ té ngã.

Chọn khung giờ tập phù hợp. Người cao tuổi thường có thói quen dậy sớm tập thể dục vào buổi sáng. Tuy nhiên, vào những ngày thời tiết lạnh, trong quá trình vận động, cần giữ đủ ấm hoặc thay đổi sang tập luyện vào khung giờ thời tiết ấm áp hơn, tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Khởi động kỹ trước khi vào bài tập chính là điều bắt buộc để làm nóng cơ thể, tăng tuần hoàn máu, bôi trơn, làm nóng khớp và giảm nguy cơ chấn thương. Nếu không khởi động, việc tăng cường mức độ hoạt động đột ngột còn có thể làm nhịp tim và huyết áp tăng nhanh đột ngột, gây nguy cơ đột quỵ.

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập luyện để lựa chọn bài tập phù hợp. Người cao tuổi thường có nhiều bệnh nền và chống chỉ định tập luyện khác nhau.

Chẳng hạn người mắc các bệnh như thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hoặc thoái hóa khớp gối không thích hợp với bài tập đi bộ hoặc leo cầu thang, nên thay thế bằng các loại hình vận động ít chịu tải cho cột sống và khớp như đạp xe, bơi...

Ngừng tập ngay khi thấy mệt. Người cao tuổi nên tập thể dục 30 phút mỗi ngày, song mỗi người có ngưỡng chịu đựng khác nhau. Nếu thấy mệt hoặc đau dù tập luyện chưa đến 30 phút, người cao tuổi cũng nên dừng lại ngay và đi khám nếu cần thiết.

Bác sĩ Duy lưu ý để cải thiện sức khỏe tổng thể, người cao tuổi nên phối hợp tập luyện với nghỉ ngơi hợp lý và dinh dưỡng đầy đủ. Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày giúp não bộ có đủ thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi, giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch.

Tăng cường rau xanh, hoa quả để cung cấp các loại vitamin, khoáng chất, chất xơ... cho cơ thể. Bổ sung vitamin D và canxi, hai loại chất rất quan trọng giúp giảm nguy cơ loãng xương hoặc gãy xương. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ hoặc ngay khi có bất thường.

Phi Hồng