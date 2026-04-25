Bác sĩ chỉ cách chọn đồ uống hỗ trợ giảm cân

Trà đen, cà phê nguyên chất, nước dừa ít calo, ít đường, giàu protein và chất xơ, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm tăng cảm giác no, hỗ trợ đốt mỡ.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo, Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh thức ăn, lựa chọn đúng loại đồ uống mỗi ngày quyết định lớn đến hiệu quả giảm cân. Dưới đây là một số loại đồ uống mà người thừa cân, béo phì nên chọn.

Trà xanh, trà đen chứa catechin - chất chống oxy hóa tự nhiên có thể tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Trà đen có hàm lượng polyphenol cao, giúp giảm hấp thụ calo, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo.

Cà phê đen không đường có caffeine không chỉ giúp tâm trạng hứng khởi mà còn làm tăng quá trình trao đổi chất, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Nước dừa chứa khoảng 60 calo cho một cốc 240 ml. Đây còn là nguồn điện giải tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Sinh tố rau củ giàu chất xơ giúp tạo cảm giác no và hạn chế ăn vặt. Bạn có thể lựa chọn sinh tố làm từ cà rốt, rau cải hoặc dưa chuột để duy trì năng lượng ổn định, kiểm soát cân nặng.

Nước chanh pha từ nửa quả chanh với 250-300 ml nước lọc có tác dụng thải độc, tạo cảm giác no, giảm lượng calo tiêu thụ. Chanh cũng ít calo và nhiều chất xơ, hỗ trợ giảm cân, kích thích sản xuất dịch tiêu hóa giúp cải thiện tiêu hóa...

Đồ uống giàu protein như sữa bò, sữa đậu nành, sữa kefir (đồ uống lên men từ sữa tươi), sinh tố bơ hạnh nhân, chuối protein, bơ đậu phộng... có thể giúp no lâu, kiểm soát cơn đói tốt hơn, phù hợp với người giảm cân.

Bác sĩ Thảo lưu ý thời điểm uống nước cũng quan trọng với người giảm cân. Những đồ uống có tác dụng làm chậm cơn đói, kéo dài cảm giác no, cung cấp calo cho cơ thể như nước lọc, sinh tố protein, sữa đậu nành... nên uống trước bữa ăn. Những đồ uống có tác dụng kích thích trao đổi chất, tăng cường chuyển hóa như trà xanh, trà đen, cà phê... nên uống sau bữa ăn.

Đức Hạnh