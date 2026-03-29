6 món giàu protein, ít chất béo giúp kiểm soát cân nặng

Trứng
Một quả trứng gà có khoảng 6 g protein, 5 g chất béo cùng các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin D, iốt, folate và choline. Ăn trứng thường xuyên giúp no lâu hơn, giảm lượng calo nạp vào. Người giảm cân có thể ăn trứng để hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ vì đây là nguồn protein chất lượng.
Ức gà không xương, không da
Thịt trắng hoặc ức gà là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho thịt đỏ vì cung cấp nhiều protein hơn, ít chất béo bão hòa hơn. Ức gà không xương, không da ít calo hơn phần còn lại của gà, có thể dùng để hấp, luộc, quay hoặc xé nhỏ nấu súp, không gây tăng cân hay tích trữ mỡ.
Sữa chua không béo
Thưởng thức sữa chua Hy Lạp không béo với trái cây tươi hoặc các loại hạt như óc chó, hạnh nhân bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Sự kết hợp này cung cấp nhiều canxi, protein, chất béo lành mạnh và chất xơ, cần thiết cho sức khỏe xương, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.
Thịt lợn nạc
Người giảm cân có thể chọn thịt lợn nạc cho 2-3 ăn mỗi tuần. Loại thịt đỏ này chứa sắt, kẽm, vitamin nhóm B và lượng lớn protein. Nó có hàm lượng chất béo bão hòa vừa phải so với thịt bò, có thể chế biến được nhiều món ăn. Nên ăn thịt luộc, nướng hoặc dùng xương nấu canh. Hạn chế cho gia vị, đường khi chế biến để kiểm soát lượng calo tiêu thụ.
Các loại đậu
Đậu lăng, đậu đỏ… giàu chất dinh dưỡng, thích hợp cho chế độ ăn giàu protein, ít chất béo. Chúng còn chứa nhiều protein và chất xơ, folate, kali, sắt, magiê, kẽm và canxi góp phần cân bằng dinh dưỡng hằng ngày. Đậu còn có các hợp chất phytochemical có tác dụng chống oxy, giảm viêm, giúp kiểm soát cân nặng ổn định.
Cá ngừ
Cá ngừ chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như axit béo omega-3, kali, magiê, sắt và các vitamin A, B6 và B12. Những chất dinh dưỡng này cung cấp năng lượng cho cơ thể, tốt cho tim mạch, góp phần hạ huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ giảm cân.
Nên ăn cá ngừ tươi thay vì cá đóng hộp để hạn chế chất bảo quản. Cá ngừ có một lượng nhỏ thủy ngân, người trưởng thành nên ăn 1-2 bữa mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Bùi Thủy, Anh Chi, AI