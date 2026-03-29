6 món giàu protein, ít chất béo giúp kiểm soát cân nặng

Cá ngừ

Cá ngừ chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như axit béo omega-3, kali, magiê, sắt và các vitamin A, B6 và B12. Những chất dinh dưỡng này cung cấp năng lượng cho cơ thể, tốt cho tim mạch, góp phần hạ huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ giảm cân.

Nên ăn cá ngừ tươi thay vì cá đóng hộp để hạn chế chất bảo quản. Cá ngừ có một lượng nhỏ thủy ngân, người trưởng thành nên ăn 1-2 bữa mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe.