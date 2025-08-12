6 thực phẩm đốt cháy chất béo, giúp giảm cân

Mâm xôi thuộc nhóm quả mọng như việt quất, rất giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, góp phần tăng cường quá trình oxy hóa chất béo, có lợi cho người muốn giảm cân tự nhiên. Chất chống oxy hóa trong quả này có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy insulin.
Việt quất chứa nhiều sắt tố thực vật anthocyanin, có khả năng tăng cường quá trình oxy hóa chất béo. Quả giàu anthocyanin có thể ngăn chặn hấp thụ chất béo, tăng sinh nhiệt (quá trình cơ thể đốt cháy calo để tạo ra nhiệt), từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào.
Trà xanh chứa caffeine và chất chống oxy hóa polyphenol, có thể ngăn chặn enzyme phân hủy norepinephrine, giúp đốt cháy chất béo nhanh và hiệu quả hơn. Uống 3-4 ly trà xanh (cỡ 200 ml) mỗi ngày, nhất là trước khi đi bộ 30 phút, để đẩy nhanh quá trình oxy hóa chất béo (phân hủy chất béo).
Gừng có thể tăng cường sinh nhiệt, giảm cảm giác đói. Hợp chất trong củ gừng như gingerol và shogaol thúc đẩy oxy hóa, làm tăng quá trình phân hủy chất béo trong cơ, gan và mô mỡ. Người giảm cân có thể uống trà gừng nước ấm, thêm gừng vào các món kho, xào.
Nghệ giàu hoạt chất curcumin giúp kích hoạt một số enzyme kích thích quá trình oxy hóa chất béo và giảm tích tụ chất béo. Bổ sung curcumin hỗ trợ giảm vòng eo, tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, đốt cháy calo khi nghỉ ngơi.
Quế chứa cinnamaldehyde - hợp chất có thể làm tăng tổng lượng calo đốt nhờ quá trình sinh nhiệt, giảm khối lượng mỡ và vòng eo. Thêm bột quế vào cà phê hoặc đồ uống ấm giúp tăng hương vị hoặc dùng trong các món ăn, bánh ngọt. Vị cay nhẹ của quế thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và tăng cảm giác no.
Anh Chi (Theo Very Well Health, Eating Well)
Ảnh: Bùi Thủy, Anh Chi, Bảo Bảo