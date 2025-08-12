6 thực phẩm đốt cháy chất béo, giúp giảm cân

Mâm xôi thuộc nhóm quả mọng như việt quất, rất giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, góp phần tăng cường quá trình oxy hóa chất béo, có lợi cho người muốn giảm cân tự nhiên. Chất chống oxy hóa trong quả này có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy insulin.