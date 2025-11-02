Ba lầm tưởng về magie ảnh hưởng đến trẻ

Không chú ý dấu hiệu thiếu hụt, bỏ qua món ăn giàu magie, tự dùng thực phẩm bổ sung có thể ảnh hưởng đến phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Trẻ em cần magie vì chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển xương, cơ bắp, thần kinh, duy trì sức khỏe tim mạch, huyết áp. Magie cũng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng miễn dịch, cải thiện tâm trạng và hành vi, giúp trẻ ngủ ngon hơn. Thông thường cha mẹ chú trọng bổ sung canxi, protein, vitamin, ít quan tâm đến magie.

Bỏ qua dấu hiệu thiếu hụt

Trẻ em thiếu magie thường có triệu chứng giống nhiều tình trạng sức khỏe khác. Bé có thể lo lắng, khó tập trung, mệt mỏi, chuột rút cơ bắp, thậm chí là dị ứng thường xuyên. Bé khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên thức giấc vào ban đêm. Magie có tác dụng điều hòa hệ thần kinh, sản xuất hormone giấc ngủ melatonin, hỗ trợ trẻ thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ.

Thiếu hụt magie làm co thắt mạch máu não, thay đổi quá trình dẫn truyền thần kinh, gây đau đầu. Cha mẹ nên đưa trẻ đến bác sĩ khám, bước quan trọng nhất để chẩn đoán chính xác mức độ thiếu hụt và xác định nguyên nhân. Bác sĩ có thể chỉ định cho trẻ xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ magie.

Magie rất quan trọng với phát triển xương, cơ bắp, hệ thần kinh, hệ miễn dịch của trẻ. Ảnh được tạo bởi AI

Không chọn thực phẩm giàu magie

Magie có nhiều trong rau lá xanh, các loại hạt, đậu, yến mạch, gạo lứt, chuối, quả bơ. Trẻ kén ăn, liên tục bị căng thẳng, đang hồi phục sau điều trị bệnh thường có lượng magie thấp. Cha mẹ nên cho bé ăn cân bằng dinh dưỡng.

Tự ý bổ sung magie cho trẻ

Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi trẻ khác nhau. Trước khi cho con dùng thực phẩm bổ sung, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ đang dùng thuốc, mắc các vấn đề tiềm ẩn như rối loạn lo âu, tăng động giảm chú ý... Một số yếu tố có thể cản trở quá trình hấp thụ magie của trẻ gồm:

Vấn đề về đường ruột hoặc kém hấp thu: Bệnh Celiac, bệnh Crohn hoặc tiêu chảy mạn tính... làm giảm khả năng hấp thụ magie.

Nạp nhiều chất dinh dưỡng cản trở hấp thu magie: Ví dụ tiêu thụ kẽm lượng cao (142 mg/ngày) có thể làm giảm hấp thu magie và gây mất cân bằng magie trong cơ thể.

Thuốc và lối sống: Thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế bơm proton (thuốc chặn axit), chức năng thận kém cũng có thể ảnh hưởng đến lượng magie trong cơ thể.

Lượng magiê khuyến nghị mỗi ngày cho trẻ 0-6 tháng là 30 mg, 7-12 tháng khoảng 75 mg, 1-3 tuổi cần 80 mg, 9-13 tuổi là 240 mg mỗi ngày. Con số này ở nam giới 14-18 tuổi là 410 mg, nữ giới là 360 mg mỗi ngày.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)