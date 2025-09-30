Dấu hiệu trẻ thiếu magie

Trẻ thiếu magie thường mệt mỏi, ngủ không ngon, co rút cơ, khó tập trung học tập, xuất hiện những cơn đau đầu thường xuyên.

Magie cần thiết cho sự phát triển, chức năng não, cơ bắp của trẻ. Tuy nhiên, các bé có thể không có đủ magie trong chế độ ăn uống. Theo dõi các triệu chứng, đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng giúp giảm thiếu hụt.

Chuột rút và co giật cơ: Bé thường xuyên bị chuột rút ở chân, co thắt cơ hoặc đau nhức cơ thể vì magie đóng vai trò quan trọng trong quá trình giãn cơ. Khi thiếu magie, cơ bắp khó giãn ra, bé dễ bị co giật. Thiếu chất dinh dưỡng này còn làm mất cân bằng điện giải khác như canxi và kali, làm rối loạn chức năng co giãn của cơ bắp.

Ngủ không ngon: Trẻ khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên thức giấc vào ban đêm. Magie có tác dụng điều hòa hệ thần kinh, sản xuất hormone giấc ngủ melatonin, hỗ trợ trẻ thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ.

Lo lắng và cáu kỉnh: Bé thay đổi tâm trạng, dễ bị căng thẳng. Thiếu magiê làm giảm sản xuất chất dẫn truyền thần kinh giúp thư giãn hệ thần kinh, từ đó dẫn đến tăng lo âu.

Đau đầu thường xuyên: Thiếu hụt magie dẫn đến tăng kích thích hệ thần kinh, làm co thắt mạch máu não, thay đổi quá trình dẫn truyền thần kinh, gây đau đầu.

Mệt mỏi, suy nhược: Cảm thấy mệt mỏi ngay cả sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, có dấu hiệu năng lượng thấp trong ngày.

Bé thiếu tập trung khi học, mệt mỏi có thể do thiếu magie. Ảnh được tạo bởi AI

Khó tập trung: Khó tập trung khi học tập ở trường hoặc dễ quên mọi thứ.

Một số yếu tố góp phần làm giảm nồng độ magie ở trẻ bao gồm:

Chế độ ăn uống kém: Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhẹ có đường, thức ăn nhanh thay vì thực phẩm giàu magie như các loại hạt, rau lá xanh...

Căng thẳng quá mức hoặc hoạt động thể thao cường độ cao: Trẻ em hoạt động thể thao nhiều có thể bị mất magie qua mồ hôi.

Các vấn đề về tiêu hóa: Các tình trạng như tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích, sức khỏe đường ruột kém có thể cản trở quá trình hấp thụ magie.

Một số loại thuốc: Một số thuốc kháng sinh, lợi tiểu, điều trị hen suyễn có thể làm giảm nồng độ magie theo thời gian.

Tình trạng thiếu magie có thể được kiểm soát, phòng ngừa bằng những thay đổi đơn giản trong lối sống:

Bổ sung thực phẩm giàu magie trong chế độ ăn: Rau lá xanh như bina, cải xoăn, hạnh nhân, hạt điều, hạt bí ngô, hạt lanh, chuối ngũ cốc nguyên hạt giàu dưỡng chất này.

Tăng cường cung cấp nước: Uống nhiều nước giúp hấp thụ khoáng chất tốt hơn.

Giảm thực phẩm chế biến sẵn: Giảm đồ ăn vặt và nước ngọt có thể ngăn ngừa mất cân bằng khoáng chất.

Nếu bác sĩ xác nhận trẻ thiếu hụt nhiều magie, trẻ có thể được khuyến nghị bổ sung chất dinh dưỡng này theo đúng liều lượng. Trường hợp trẻ gặp các triệu chứng dai dẳng dù đã cải thiện chế độ ăn uống, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa. Xét nghiệm máu có thể xác định nồng độ magie, ngăn ngừa những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cải thiện sức đề kháng tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)