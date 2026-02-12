Ba cách phòng bệnh hô hấp mùa nồm ẩm

Giữ ấm cơ thể, bữa ăn cân bằng vitamin, khoáng chất, chất béo, tinh bột, duy trì độ ẩm trong nhà ở mức 40-60% giúp phòng ngừa bệnh hô hấp.

Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết xuất hiện vào cuối đông, đầu mùa xuân. Không khí ẩm kéo dài khiến sàn nhà, tường, đồ dùng trong nhà thường xuyên ướt át, bí bách, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và nấm mốc phát triển.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thời tiết nồm ẩm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như cúm, viêm mũi xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền dễ nhiễm bệnh do sức đề kháng kém.

Duy trì độ ẩm trong nhà

Thời tiết nồm ẩm làm độ ẩm trong nhà tăng cao, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi sinh vật phát triển. Gia đình có thể sử dụng máy hút ẩm hoặc bật điều hòa ở chế độ khô để giảm hơi ẩm, tuy nhiên cần chú ý dùng điều hòa ở chế độ khô có thể làm giảm nhiệt độ phòng. Độ ẩm khoảng 40-60% là phù hợp.

Sàn nhà, cửa kính dễ đọng nước nên cần được lau khô thường xuyên nhằm hạn chế ẩm mốc, nguy cơ trơn trượt. Thảm trải sàn trong thời tiết nồm ẩm dễ giữ ẩm, tích tụ nấm mốc, gây kích ứng đường hô hấp.

Giữ ấm cơ thể

Khi ra ngoài trong thời tiết nồm ẩm, mưa phùn, mọi người cần chú ý giữ ấm tay, chân, cổ, mang theo áo mưa, ô để tránh bị ướt. Nếu quần áo bị ẩm, cần thay ngay, làm ấm cơ thể bằng cách uống nước ấm hoặc trà gừng. Việc mặc quần áo ướt trong thời gian dài khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, thậm chí viêm phổi.

Bác sĩ Đô lưu ý người đã sử dụng rượu, bia không nên ra ngoài trời lạnh. Đồ uống có cồn dễ làm hạ thân nhiệt, khi gặp thời tiết lạnh, ẩm làm tăng nguy cơ cảm lạnh, viêm phổi nặng, thậm chí dẫn đến các biến cố nguy hiểm cho sức khỏe.

Đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt

Bên cạnh giữ ấm, kiểm soát môi trường sống, mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước giúp nâng cao sức đề kháng. Tập luyện thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc để cơ thể thích nghi tốt với thay đổi thời tiết.

Khi xuất hiện ho, sổ mũi, sốt, đau họng, bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác, không tự ý mua thuốc. Người có bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, dùng thuốc đúng hướng dẫn, tái khám định kỳ.

Thu Giang