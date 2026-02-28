Ba cách giảm tiêu chảy cấp tại nhà

Bù nước và chất điện giải, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, ưu tiên món ấm và loãng dễ tiêu để ổn định tiêu hóa, giảm tiêu chảy cấp.

Tiêu chảy là một trong những loại rối loạn tiêu hóa phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh do nhiều nguyên nhân như nhiễm vi khuẩn hoặc virus đường ruột do ăn uống không hợp vệ sinh. Sử dụng kháng sinh kéo dài còn có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến tiêu chảy. Triệu chứng gồm đi ngoài phân lỏng từ ba lần trở lên trong một ngày, có thể kèm đau bụng, đầy hơi, buồn nôn hoặc mệt mỏi.

BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hải, khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, hướng dẫn một số cách tự nhiên có thể ngăn tiêu chảy nhẹ dưới đây.

Bù nước và điện giải

Mất nước và rối loạn điện giải thường gặp khi tiêu chảy, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi. Người bệnh cần bổ sung nước ngay khi xuất hiện triệu chứng, ưu tiên dung dịch oresol pha đúng hướng dẫn hoặc các dung dịch bù điện giải tương đương.

Người bệnh có thể uống thêm nước lọc, nước canh hoặc nước trái cây loãng để cung cấp kali cùng các khoáng chất cần thiết. Trung bình người bệnh nên uống ít nhất một cốc nước sau mỗi lần đi ngoài để bù lại lượng nước đã mất. Cần tránh các loại nước ngọt có gas hoặc đồ uống chứa nhiều đường vì có thể làm triệu chứng nặng hơn.

Bác sĩ Hải khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nghỉ ngơi và theo dõi dấu hiệu mất nước

Người bệnh nên chườm ấm vùng bụng để giảm co thắt ruột. Trong quá trình tự theo dõi, cần chú ý các dấu hiệu mất nước như tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, khát nhiều, chóng mặt, da khô hoặc lú lẫn. Nếu xuất hiện các biểu hiện này, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được đánh giá và bù dịch kịp thời.

Điều chỉnh chế độ ăn trong 24 giờ đầu

Trong giai đoạn đầu, người bệnh nên ăn các thực phẩm mềm, dễ tiêu như cháo, súp, cơm mềm hoặc bánh mì nướng, chia nhỏ bữa ăn để giảm áp lực lên hệ tiêu hóa. Hãy hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc chứa nhiều đường vì có thể kích thích nhu động ruột, nên tránh rượu bia và cà phê trong thời gian hồi phục. Sau khi triệu chứng cải thiện, người bệnh có thể tăng dần lượng chất xơ hòa tan để hỗ trợ phục hồi hệ vi sinh đường ruột.

Bác sĩ Hải cho biết phần lớn các trường hợp tiêu chảy cấp có thể giảm sau 1-2 ngày nếu chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, người lớn cần đi khám nếu tiêu chảy kéo dài hơn hai ngày hoặc kèm theo các triệu chứng như sốt, nôn liên tục, đau bụng dữ dội, phân có máu hoặc dấu hiệu mất nước. Nếu trẻ tiêu chảy kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, cần đưa đi khám sớm để tránh nguy cơ mất nước nặng.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thuốc không kê đơn để kiểm soát triệu chứng. Các thuốc thường dùng gồm nhóm làm giảm nhu động ruột hoặc nhóm bảo vệ niêm mạc ruột, song chúng có thể tương tác với thuốc điều trị bệnh nền. Do đó, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thuốc tiêu chảy.

Thảo Nhi