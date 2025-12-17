Ba cách đơn giản kiểm tra phổi khi không khí ô nhiễm

Theo dõi giấc ngủ, kiểu ho và khả năng phục hồi sau khi tập luyện có thể giúp đánh giá sức khỏe phổi, từ đó điều chỉnh lối sống cho phù hợp.

Khả năng phục hồi sau khi tập luyện

Nhịp thở của người khỏe mạnh thường ổn định nhanh sau khi vận động. Nếu vẫn cảm thấy khó thở vài phút sau hoạt động nhẹ có thể sức khỏe hô hấp đang suy giảm. Không nên bỏ qua các triệu chứng kéo dài như ho mạn tính, tức ngực buổi sáng hay khó thở khi thực hiện các công việc hàng ngày như tắm rửa, mặc quần áo.

Lưu ý kiểu ho

Ho là phản xạ tự nhiên giúp loại bỏ dị vật, chất kích thích và đờm, bảo vệ phổi, thường hết sau 1-2 tuần. Ho kéo dài hơn ba tuần hoặc có đờm đặc, dính có thể là dấu hiệu kích ứng hoặc nhiễm trùng phổi. Nếu ho đi kèm sốt, thở dốc, tức ngực, đờm bất thường, ho ra máu hoặc khàn giọng, bạn nên lưu ý. Những triệu chứng này có thể cảnh báo các bệnh như viêm phổi, hen suyễn, trào ngược dạ dày thực quản hoặc ung thư phổi.

Kiểm tra dịch nhầy buổi sáng Vào buổi sáng, dịch nhầy có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của phổi. Dịch trong suốt hoặc trắng thường bình thường, nhưng nếu có màu vàng, xanh lá, nâu hoặc lẫn máu có thể là dấu hiệu của vấn đề tiềm ẩn. Nguyên nhân phổ biến bao gồm nhiễm trùng, kích ứng hoặc căng thẳng phổi do tiếp xúc với ô nhiễm. Theo dõi giấc ngủ, tình trạng mệt mỏi Sức khỏe phổi ảnh hưởng đến giấc ngủ. Mệt mỏi sau khi thức dậy hoặc khó thở khi nằm có thể là dấu hiệu vấn đề về phổi hoặc nồng độ oxy thấp. Khi xuất hiện những dấu hiệu trên, bạn nên cân nhắc đi khám. Để bảo vệ sức khỏe phổi, nên tránh nơi không khí ô nhiễm, đeo khẩu trang khi ra ngoài, uống đủ nước và tập các bài tập thở. Hút thuốc lá làm trầm trọng thêm tác hại của ô nhiễm, trong khi khói thuốc thụ động cũng gây ảnh hưởng tương tự. Các biện pháp vệ sinh giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp như rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách với người bị cảm lạnh hoặc cúm. Gia đình có thể hạn chế ô nhiễm trong nhà bằng máy lọc không khí, tránh dùng thảm vì chúng dễ tích tụ nấm mốc và lông thú cưng.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health)