Ba bài tập giảm ngưng thở khi ngủ

Thường xuyên tập thở mím môi và cơ hoành góp phần làm thông thoáng đường thở, giúp người ngưng thở khi ngủ sâu giấc.

Ngưng thở khi ngủ là tình trạng bệnh lý gây rối loạn nhịp thở, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, có thể điều trị bằng liệu pháp áp lực dương liên tục (CPAP). Một số bài tập đơn giản dưới đây cũng góp phần giúp người bệnh giảm triệu chứng.

Bài tập cổ họng

Bài tập miệng, họng làm tăng cường sức mạnh cho cơ xung quanh đường thở, giảm tắc nghẽn lúc ngủ. Người bệnh thử bài tập như nói "A" liên tục trong 20 giây hoặc kéo giãn lưỡi. Thực hiện thường xuyên trong một thời gian dài để cảm nhận thay đổi tích cực của cơ thể.

Thở mím môi

Bài tập thở mím môi góp phần kiểm soát chứng ngưng thở khi ngủ. Để luyện tập, bạn hãy hít sâu bằng mũi trong hai nhịp, sau đó thở ra chậm rãi bằng cách môi mím lại (giống như đang thổi nến) trong bốn nhịp. Bài tập đơn giản này có thể thúc đẩy luồng khí, tăng cường dung tích phổi.

Thở bằng cơ hoành

Tập trung vào việc sử dụng cơ hoành hiệu quả cũng cải thiện chất lượng hơi thở. Đặt một tay lên ngực, tay kia lên bụng. Hít vào sâu qua mũi, đảm bảo bụng phồng lên trong khi ngực vẫn giữ nguyên, sau đó thở ra chậm rãi.

Người bệnh nên giữ phòng ngủ yên tĩnh, tối, cân nhắc sử dụng rèm cản sáng, nút tai hoặc máy tạo tiếng ồn trắng để ngon giấc hơn. Đi ngủ, thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày cũng điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể. Đọc sách hoặc thiền định giúp thư giãn trước khi ngủ.

Những người nghi ngờ bị ngưng thở khi ngủ nên đi khám để bác sĩ xem xét về thói quen ngủ, mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh. Người đang thừa cân có thể giảm cân, kết hợp ăn uống, tập thể dục đều đặn để cải thiện các triệu chứng bệnh. Bởi thừa cân góp phần gây tắc nghẽn đường thở. Nếu người bệnh đã điều chỉnh lối sống nhưng bệnh không giảm nên đến bác sĩ điều trị.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)