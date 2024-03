Ăn uống thế nào khi viêm ruột

Ăn các bữa nhỏ, bổ sung men vi sinh tự nhiên, hạn chế rau sống, giúp ổn định hệ tiêu hóa, phòng tránh phát triển nặng triệu chứng viêm ruột.

Viêm ruột gồm hai loại là viêm loét đại tràng và bệnh Cohn. Triệu chứng gồm đau bụng, tiêu chảy nhiều lần trong ngày, áp xe trong và ngoài ruột, tắc ruột. Nếu không được kiểm soát kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, tái phát nhiều đợt.

Một số mẹo dưới đây góp phần giảm nguy cơ viêm ruột.

Viết nhật ký ăn uống

Viết nhật ký ăn uống có thể giúp người bệnh nhớ những món khiến bụng khó chịu, món tốt cho hệ tiêu hóa.

Sử dụng điện thoại thông minh ghi lại những gì vừa ăn và theo dõi thay đổi của cơ thể trong vài giờ. Nên duy trì trong khoảng một vài tuần để biết và tránh các yếu tố kích hoạt.

Dùng men vi sinh

Viêm ruột khiến các vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa mất cân bằng. Người bệnh viêm ruột nên tăng cường men vi sinh tự nhiên trong thức ăn như sữa chua nguyên hạt, kim chi (không cay), dưa chua... Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung men vi sinh dạng thực phẩm chức năng.

Tránh thực phẩm kích ứng

Rượu, đồ uống chứa caffein và nước trái cây có thể khiến dạ dày khó chịu. Hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán có hàm lượng chất béo xấu cao, thực phẩm cay nóng giúp tránh kích ứng ruột.

Bổ sung đầy đủ nhóm chất từ một số món như chuối, cơm, bánh mì nướng, protein từ thịt gà, thịt bò xay hoặc đậu phụ để đẩy nhanh quá trình chữa lành viêm ruột.

Chia các bữa nhỏ

Khẩu phần ăn có vai trò quan trọng với người bệnh viêm ruột. Nếu ăn quá nhiều cùng một lúc, hệ tiêu hóa chịu nhiều áp lực, có thể gây ra các triệu chứng đau bụng, đi ngoài.

Thay vì ăn ba bữa mỗi ngày, người bệnh chia 5 hoặc 6 bữa nhỏ, khẩu phần ít bằng 1/3 bữa bình thường.

Không ăn rau sống

Rau sống có thể kích ứng dạ dày, kích thích triệu chứng viêm ruột xuất hiện. Thay vì ăn sống, bạn nên chần rau qua nước sôi hoặc thử cách chế biến khác như hấp, rang, luộc để quá trình phân hủy chất xơ dễ hơn, có lợi cho hệ tiêu hóa.

Rau sống có thể kích ứng gây khó chịu dạ dày. Ảnh: Freepik

Dùng sản phẩm thay thế sữa

Nhiều người mắc bệnh viêm ruột thường không dung nạp lactose do cơ thể họ không thể phân hủy protein trong các sản phẩm sữa. Tuy nhiên, do cơ thể luôn cần các chất dinh dưỡng quan trọng trong sữa như canxi, vitamin D. Do đó, người bệnh có thể sử dụng một số sản phẩm thay thế sữa như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa gạo, dễ tiêu hóa hơn.

Giữ nước

Bệnh viêm ruột dễ gây mất nước, nhất là khi người bệnh đau bụng, đi ngoài thường xuyên. Giữ nước bằng cách uống nhiều nước trong ngày, mỗi lần từng ngụm nhỏ để không làm bụng khó chịu. Thời gian này, bạn nên tránh đồ uống có cồn, nước có ga và chứa cafein vì chúng lợi tiểu, khiến mất nước nhiều hơn.

Anh Chi (Theo WebMD)