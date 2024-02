Ăn uống gì mau già?

Bột mì trắng tinh luyện thường có trong bánh mì trắng, bánh quy xoắn và mì ống đều được làm từ ngũ cốc tinh chế, loại bỏ hầu hết chất xơ. So với ngũ cốc nguyên hạt, bột mì tinh chế cũng mất đi các chất dinh dưỡng chống lão hóa quan trọng như vitamin B, chất chống oxy hóa, vitamin E và khoáng chất.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik