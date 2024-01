6 món ăn giúp giảm cân, chậm lão hóa

Dâu tây ngoài tạo thêm vị ngọt tự nhiên cho các món ăn nhẹ như sinh tố, sữa chua còn bổ sung cho cơ thể chất xơ, kali, folate (vitamin B9) và chất chống oxy hóa.

Quả dâu tây còn nhiều vitamin C, khẩu phần 8 quả cung cấp lượng vitamin C tương đương trong một quả cam. Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen ở da và xương, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.