Ăn uống đúng cách vào mùa hè giúp hệ tiêu hóa khỏe

Uống đủ nước, cung cấp thêm chất xơ, hạn chế đồ chiên rán… giúp hệ tiêu hóa cân bằng và khỏe mạnh trong những ngày nắng nóng.

Mùa hè là thời điểm nhiều người dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa như đau bụng, viêm dạ dày ruột, ợ nóng, táo bón, hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, mệt mỏi chán ăn.... Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh (Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cho biết nắng nóng khiến thực phẩm dễ ôi thiu, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn sinh sôi. Nhiệt độ tăng lên còn làm cho hệ thống tiêu hóa hoạt động chậm lại và giảm sức đề kháng. Các lưu ý về chế độ ăn uống, chăm sóc bản thân có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa vào mùa hè.

Uống đủ nước

Vào những ngày nắng nóng, cơ thể cố gắng giữ mát bằng cách đổ mồ hôi. Để tránh mất nước, bạn nên uống nước với tốc độ vừa phải và uống ngay khi không cảm thấy khát. Uống đủ nước giúp cân bằng cơ thể do nhiệt, giải quyết các vấn đề tiêu hóa bằng cách cải thiện sự hấp thu chất dinh dưỡng. Nếu uống nhanh và chỉ uống khi khát, bạn dễ bị đầy hơi. Mất nước do nắng nóng có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa như táo bón.

Ăn chậm

Khi trời nắng nóng, cơ thể bạn sử dụng năng lượng để giảm nhiệt độ bên trong. Năng lượng sử dụng cho tiêu hóa có thể được chuyển hướng để điều hòa cơ thể. Ăn chậm hơn giúp hệ thống tiêu hóa có thời gian điều chỉnh nhiệt độ. Ăn từng miếng nhỏ và nhai kỹ có thể tránh các vấn đề về tiêu hóa khi trời nắng như đầy hơi, chướng bụng, táo bón.

Ăn chậm giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt tốt hơn vào mùa hè. Ảnh: Freepik

An toàn thực phẩm

Mùa hè là thời điểm dành cho những buổi dã ngoại, du lịch hay tổ chức sự kiện. Nắng nóng khiến vi khuẩn sinh sôi trong thực phẩm, có thể dẫn đến ngộ độc. Bạn có thể giữ thực phẩm an toàn cho hệ tiêu hóa bằng cách: tránh ăn thực phẩm để bên ngoài hơn 4 giờ, giữ nóng hoặc giữ lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng, rửa trái cây và rau quả thật kỹ, hạn chế ăn thực phẩm từ sữa nếu để ngoài trời.

Ăn nhiều chất xơ

Cơ thể cần một lượng lớn chất xơ để thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, nhất là vào mùa hè. Quá trình tiêu hóa chậm lại khi trời nóng. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, các loại rau sống có màu xanh đậm hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng. Các loại quả như xoài, đu đủ... giàu chất xơ và có vị mát bạn nên thưởng thức trong mùa hè.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng tốt cho hệ tiêu hóa. Chọn những thực phẩm thân thiện với dạ dày như rau xanh, cà chua, táo, dưa hấu, dưa chuột, dứa để cơ thể được cung cấp nước, vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên trái cây tươi, rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn hàng ngày.

Tránh đồ ăn, uống gây kích ứng dạ dày

Thức ăn cay sinh nhiệt dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Thực phẩm cay, chiên rán, đồ ăn vặt làm tăng khả năng tạo axit, đầy bụng, tăng nguy cơ viêm dạ dày. Cà phê, rượu và đồ uống có ga có thể dẫn đến kích ứng dạ dày, khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, quá trình tiêu hóa trở nên khó khăn. Bạn cần tránh những loại đồ uống này vì cơ thể cần nước để phân hấp thụ.

Tập thể dục

Vào mùa hè, bạn có thể tham gia các hoạt động tập thể dục vào sáng sớm và chiều tối khi trời đã đỡ nắng nóng. Cơ thể dễ bị say nắng hay đột quỵ do tập thể dục ngoài trời khi nhiệt độ cao. Nếu gặp các triệu chứng như nôn mửa, chóng mặt hoặc buồn nôn, bạn có thể đang bị say nắng, cần nghỉ ngơi và bổ sung nước kịp thời. Hãy tập luyện trong phòng tập hoặc đi dạo, chạy bộ vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối khi trời mát. Các bài tập nhẹ nhàng có thể hỗ trợ tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa.

Tiến sĩ Khanh lưu ý, những bệnh tiêu hóa mùa hè có thể gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Người có các triệu chứng như đau bụng dữ dội, sốt kèm nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần trong ngày, đầy hơi chướng bụng không cải thiện... cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám.

Lục Bảo