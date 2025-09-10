Ăn trứng gà tốt cho mắt thế nào

Trứng gà giàu protein, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa quan trọng, có lợi cho sức khỏe đôi mắt.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết lòng đỏ trứng gà chứa nhiều lutein và zeaxanthin - hai sắc tố tập trung cao tại điểm vàng của võng mạc. Các chất này lọc bớt ánh sáng xanh có hại, giảm tổn thương tế bào võng mạc, nguy cơ suy giảm thị lực.

Bổ sung lutein và zeaxanthin từ trứng gà cũng làm chậm tiến triển thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - nguyên nhân hàng đầu gây mờ mắt ở người lớn tuổi. Các chất chống oxy hóa trong trứng còn góp phần hạn chế hiện tượng oxy hóa thấu kính, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Người trưởng thành nên ăn trứng gà 3-4 lần mỗi tuần. Ảnh: Bùi Thủy

Trứng gà giàu vitamin A, dưỡng chất thiết yếu cho giác mạc và màng nhầy mắt, giảm khô mắt. Hàm lượng vitamin E, kẽm và selen trong trứng cũng đóng vai trò chống oxy hóa, tăng cường khả năng bảo vệ mắt trước tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường. Lutein và zeaxanthin trong trứng dễ hấp thu hơn so với nguồn từ rau củ nhờ có chất béo tự nhiên trong lòng đỏ.

Bác sĩ Yến Thủy khuyến nghị người trưởng thành có thể ăn 3-5 quả trứng mỗi tuần. Người cao tuổi hoặc có nguy cơ bệnh mắt nên duy trì đều đặn một quả mỗi ngày, kết hợp rau xanh đậm màu để tăng hiệu quả bảo vệ thị lực. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ broccophane (bông cải xanh) tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, từ đó cải thiện thị lực. Người bị rối loạn mỡ máu hoặc tim mạch cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn phù hợp.

Bác sĩ Yến Thủy tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài chế độ ăn uống, để bảo vệ thị lực lâu dài, mỗi người cần hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính, tivi và tuân thủ quy tắc 20-20-20 (sau 20 phút làm việc nên nhìn xa 20 feet (khoảng 6 m) trong 20 giây) để giảm căng thẳng cho mắt. Khi ra ngoài, đeo kính râm giúp hạn chế tác động của tia UV, giấc ngủ đủ và chất lượng cũng có vai trò phục hồi, nuôi dưỡng tế bào mắt. Khám mắt định kỳ, nhất là ở người trên 40 tuổi nhằm phát hiện sớm các bệnh lý như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay tăng nhãn áp.

Trọng Nghĩa