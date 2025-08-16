5 thói quen giúp bảo vệ mắt

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, thể dục thường xuyên, mang kính râm khi đi ngoài nắng có thể bảo vệ mắt và phòng các bệnh gây suy giảm thị lực.

Thực hành tập trung gần - xa

Bài tập tập trung gần - xa giúp duy trì thị lực rõ nét khi mắt chuyển đổi tiêu điểm giữa các vật thể gần và xa. Đầu tiên, bạn đặt ngón tay cái cách mặt khoảng 25 cm. Tập trung mắt vào ngón tay cái trong 15 giây, sau đó tạm dừng và đưa mắt nhìn vào một vật thể cách xa khoảng 3-6 mét trong 15 giây. Lặp lại chuỗi động tác này 5 lần hoặc nhiều hơn mỗi ngày.

Kiểm soát tốt huyết áp cao, tiểu đường

Các tình trạng như huyết áp cao và tiểu đường làm tăng nguy cơ phát triển bệnh mắt. Bệnh tiểu đường type 2 phổ biến hơn ở người thừa cân hoặc béo phì, có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong mắt, gọi là bệnh võng mạc tiểu đường.

Kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và các biến chứng. Người mắc tiểu đường, huyết áp cao nên ăn uống, tập thể dục, dùng thuốc (nếu có) theo tư vấn của bác sĩ.

Mang kính bảo vệ mắt

Đeo kính râm cũng có tác dụng bảo vệ thị lực, phòng tránh tổn thương mắt gây bệnh như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và mộng thịt. Mộng thịt là một khối mô phát triển trên lòng trắng của mắt có thể dẫn đến loạn thị, gây mờ mắt. Nên đeo kính râm khi ra ngoài, ngay cả trong những ngày nhiều mây. Ưu tiên loại kính râm có khả năng chặn 99-100% bức xạ UVA và UVB, những tia có thể gây hại mắt và da.

Mang kính bảo hộ khi chơi thể thao, làm việc trong ngành xây dựng hay sửa chữa đồ đạc trong nhà góp phần giảm nguy cơ tổn thương mắt.

Ăn thực phẩm bổ dưỡng

Bổ sung đủ các chất dinh dưỡng hỗ trợ thị lực tốt. Một số loại vitamin, chất chống oxy hóa trong trứng, cà rốt và các loại hạt giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Omega-3 trong cá hồi, hạt óc chó cũng góp phần giảm khô mắt, giữ cho mắt sáng khỏe.

Tránh dùng chung đồ trang điểm

Sử dụng chung đồ trang điểm với người khác có thể lây lan bệnh mắt. Thay dụng cụ trang điểm mắt ba tháng một lần, tẩy trang trước khi đi ngủ và cân nhắc đi khám bác sĩ nhãn khoa nếu bị đỏ mắt dai dẳng. Nếu đeo kính áp tròng, hãy rửa tay trước khi tháo hoặc đeo lại để ngăn ngừa nhiễm trùng và các vấn đề khác.

Bảo Bảo (Theo Health, Healthline)