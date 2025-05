7 thực phẩm giàu vitamin C hơn chanh, cam

Kiwi, ổi, đu đủ, cải xoăn, ớt chuông vàng giàu vitamin C, hỗ trợ tăng đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Người trưởng thành cần 75-90 mg vitamin C mỗi ngày. 100 g cam có khoảng 50 mg, một quả chanh chứa 30 mg vitamin C. Tuy nhiên, chúng không phải là nguồn duy nhất cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu này. Dưới đây là 7 thực phẩm giàu vitamin C mà mỗi người nên bổ sung vào chế độ ăn uống.

Ớt chuông vàng

Một quả ớt chuông vàng có khoảng 300 mg vitamin C. Người trưởng thành nên dùng khoảng 95-100 mg vitamin C mỗi ngày, nếu lạm dụng có nguy cơ hình thành sỏi thận. Chúng còn chứa beta carotene - chất chống oxy hóa giúp tăng cường thị lực, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa.

Kiwi

100 g kiwi có khoảng 75 mg vitamin C. Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ rất tốt cho tiêu hóa. Thường xuyên ăn thực phẩm này góp phần tăng cường chức năng miễn dịch, sức khỏe làn da và tim mạch do hàm lượng polyphenol, kali, chất xơ cao. Các đặc tính chống viêm cũng có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim.

Dâu tây

Ngoài giàu vitamin C, dâu tây còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa gồm flavonoid như anthocyanin, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính. Ăn loại quả này thường xuyên cũng giúp sản xuất collagen, ít nếp nhăn sớm.

Quả ổi

Một quả ổi cung cấp khoảng 138% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày. Chất xơ có nhiều trong ổi hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, chất chống oxy hóa thúc đẩy làn da khỏe mạnh, chống lại tác hại của các gốc tự do. Loại quả này cũng có đặc tính kháng khuẩn, góp phần bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, tăng cường chức năng miễn dịch.

Đu đủ

Bên cạnh lượng vitamin C cao, đu đủ còn có các enzyme như papain thúc đẩy tiêu hóa. Loại quả này cũng giàu folate, vitamin A (dưới dạng beta-carotene) và chất xơ tăng cường miễn dịch và có lợi cho làn da. Mọi người có thể ăn đu đủ, làm salad trái cây hoặc xay thành sinh tố.

Cải xoăn

Loại rau lá xanh này giàu vitamin C, chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất gồm vitamin A, K và folate. 100 g cải xoăn sống cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Loại rau họ cải này cũng có các hợp chất như sulforaphane, đặc tính chống ung thư. Cải xoăn hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, cải thiện sức mạnh của xương, giúp giải độc.

Ớt

Ớt đỏ, ớt xanh đều chứa một lượng vitamin C đáng kể. Thực phẩm còn giàu chất chống oxy hóa, capsaicin - có đặc tính chống viêm. Ăn ớt có khả năng cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng lưu thông máu, kiểm soát cân nặng bằng cách thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)