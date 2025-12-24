Ăn thuần thực vật có giảm cân được không?

Bạn bè rủ tôi nên ăn thuần thực vật (không ăn trứng, sữa) để giảm cân. Chế độ ăn này có giúp người béo phì giảm cân không? (Minh Trung, Cần Thơ)

Trả lời:

Chế độ ăn thuần thực vật (Plant-based diet) đang được nhiều người quan tâm do những tác động tích cực đến sức khỏe. Chế độ ăn này tập trung chủ yếu vào thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt... không sử dụng hoặc hạn chế tối đa thực phẩm động vật, bao gồm trứng, sữa, mật ong.

Thực phẩm trong chế độ ăn này thường có chỉ số đường huyết (GI) từ thấp đến trung bình giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định, hạn chế đường hấp thụ quá nhanh vào cơ thể. Từ đó, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, cải thiện độ nhạy insulin, hạn chế nguy cơ tăng cholesterol máu.

Thực phẩm từ thực vật thường có lượng calo thấp, giàu chất xơ, giúp no nhanh hơn, từ đó giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Tuy nhiên, nếu áp dụng chế độ ăn thuần thực vật không đúng vẫn có nguy cơ tăng cân. Ví dụ ăn nhiều tinh bột tinh chế (cơm, bánh mì, mì ống...) hoặc khoai lang, khoai tây chiên ngập trong dầu thực vật, rau củ quả chiên xào nhiều vẫn gây tăng cân.

Chế độ ăn thuần thực vật tốt cho sức khỏe nhưng vẫn gây tăng cân nếu sử dụng không đúng. Ảnh được tạo bởi AI

Chế độ ăn thuần thực vật có thể không cung cấp đủ axit amin thiết yếu cho cơ thể như các loại vitamin B12 và D thường chỉ có trong thịt, sữa; sắt, kẽm và canxi có trong hải sản... Khi giảm cân, người ăn kiêng cần đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng trong chế độ ăn thuần thực vật, nên kết hợp nhiều nguồn thực phẩm giàu protein khác nhau như đậu, hạt, sữa hạt, nấm.

Để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, bạn cần được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đánh giá sức khỏe và tư vấn cụ thể trước khi áp dụng chế độ ăn này.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7