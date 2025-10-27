6 bệnh lý gây tăng cân, mệt mỏi

Suy giáp, hội chứng Cushing, viêm tuyến giáp gây rối loạn sản xuất hormone và quá trình chuyển hóa trong cơ thể, dễ dẫn đến tích tụ mỡ.

Nhiều người ăn uống cân đối, nghỉ ngơi và vận động thường xuyên nhưng vẫn tăng cân có thể liên quan đến một số bệnh lý tiềm ẩn. Điều trị kịp thời góp phần kiểm soát bệnh đồng thời tránh tăng cân bất thường.

Suy giáp

Tuyến giáp sản xuất hormone giáp giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Suy giáp là tình trạng tuyến giáp không sản xuất đủ hormone này, khiến trao đổi chất chậm lại, dẫn đến tăng cân và mệt mỏi. Triệu chứng phổ biến của suy giáp bao gồm tê và ngứa ran ở tay, táo bón, đau nhức cơ thể, không chịu được lạnh hoặc thường xuyên cảm thấy lạnh, da và tóc khô, thô ráp, giảm ham muốn tình dục...

Trầm cảm

Trầm cảm hay rối loạn lo âu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của một người, dẫn đến mệt mỏi mạn tính. Mệt mỏi cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm. Bệnh làm tăng nồng độ serotonin trong cơ thể, trong khi hormone này có liên quan đến cảm giác hạnh phúc, bình tĩnh, cảm giác thèm ăn và khả năng kiểm soát cân nặng. Nồng độ serotonin tăng cao gây tăng cân nhanh.

Một số loại thuốc có thể gây tăng cân. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Bệnh tim

Suy tim sung huyết là tình trạng tim không bơm đủ máu đến các bộ phận còn lại của cơ thể. Khi đó, dịch có thể tích tụ hoặc ứ nước dẫn đến tăng cân đột ngột. Suy tim sung huyết cũng có thể gây mệt mỏi do khi tim không bơm máu hiệu quả khắp cơ thể, lượng oxy và máu đến não không đủ.

Người bệnh dễ hụt hơi, yếu chân, mệt mỏi, tăng cân và phù tay chân, chóng mặt, lú lẫn, có thể bao gồm ngất xỉu hoặc khó tập trung, nhịp tim không đều. Bác sĩ tư vấn người bệnh thay đổi lối sống kết hợp dùng thuốc để giảm tình trạng ứ dịch, cải thiện chức năng tim.

Hội chứng Cushing

Đây là dạng rối loạn nội tiết, trong đó cơ thể có quá nhiều hormone căng thẳng cortisol. Lượng cortisol dư thừa này có thể làm thay đổi lượng và sự phân bố mỡ trong cơ thể, gây tăng cân. Người mắc bệnh này thường béo ở mặt, quanh vùng giữa và lưng trên, hai vai do mỡ có xu hướng tích tụ ở những vùng này.

Hội chứng Cushing gây mệt mỏi nghiêm trọng kèm các dấu hiệu như yếu cơ, xương mỏng giòn, hệ thống miễn dịch suy yếu, rối loạn tâm trạng, khó tập trung và vấn đề về trí nhớ, tăng huyết áp. Da xuất hiện nhiều vết rạn, dễ bầm tím, lông mặt nhiều cũng có thể là dấu hiệu của bệnh này.

Viêm tuyến giáp Hashimoto

Viêm tuyến giáp Hashimoto là tình trạng cơ thể sản xuất kháng thể tấn công các tế bào tuyến giáp. Tuyến giáp bị kích ứng, viêm hoặc sẹo, từ đó không thể sản xuất đủ hormone tuyến giáp, gây yếu cơ và đau khớp, táo bón, mệt mỏi, không chịu được lạnh, tăng cân.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng này xảy ra khi hormone sinh sản mất cân bằng. Tăng cân và khó giảm cân là những triệu chứng điển hình ở người mắc hội chứng đa nang buồng trứng. Tăng cân do PCOS thường là kết quả của tình trạng kháng insulin. Kháng insulin xảy ra khi cơ thể gặp khó khăn trong việc lấy glucose (đường) từ máu và chuyển hóa thành năng lượng. Khi cơ thể không có đủ glucose để hoạt động, nó cần nhiều insulin hơn để duy trì lượng đường trong máu ở mức bình thường. Theo thời gian, cơ thể bắt đầu sản xuất quá mức insulin để giữ lượng đường trong máu ổn định, từ đó gây tăng cân và tiểu đường type 2.

Anh Chi (Theo Very Well Health)