Ăn sáng thế nào để giảm cân, ổn định đường huyết?

Tôi muốn giảm cân nhưng không nhịn ăn sáng được vì bỏ bữa là hạ đường huyết. Có cách ăn sáng nào vừa đảm bảo năng lượng vừa hỗ trợ giảm cân không? (Thu Hương, Tây Ninh)

Trả lời

Một bữa sáng lý tưởng để giảm cân, ổn định đường huyết cần giàu protein, nhiều chất xơ, cung cấp chất béo lành mạnh và ít đường. Các nhóm chất này ít tác động đến lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên. Để xây dựng thực đơn bữa sáng lành mạnh, bạn cần cân bằng các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Protein cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Các thực phẩm giàu protein nạc gồm ức gà, thịt thăn, đậu phụ, lòng trắng trứng, sữa chua Hy Lạp... giúp no lâu. Chúng được cơ thể tiêu hóa chậm, từ đó hạn chế cơn đói, không thèm ăn vặt, không bị tăng đường huyết đột ngột sau ăn, giảm nguy cơ tăng cân, kháng insulin và bệnh tiểu đường.

Chất xơ hỗ trợ tốt quá trình tiêu hóa, đào thải độc tố, tăng hiệu quả giảm cân. Nên chọn thực phẩm giàu chất xơ, nhiều nước và vitamin, khoáng chất, ít calo từ trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Các thành phần này có tác dụng kiểm soát đường huyết, giảm hấp thu chất béo, hạn chế tích trữ mỡ nội tạng.

Chất béo lành mạnh có trong các thực phẩm như dầu ô liu, các loại cá béo (cá hồi, cá thu, cá cơm...), quả bơ, trứng, góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể, duy trì cảm giác no lâu.

Hạn chế tinh bột và đường trong bữa sáng để tránh làm tăng đường huyết và hormone insulin, thúc đẩy tích trữ mỡ. Các món giàu tinh bột không nên ăn vào buổi sáng như bánh ngọt, bánh mì trắng, cơm trắng. Thực phẩm nhiều đường cũng không phải là lựa chọn thích hợp cho bữa sáng bởi chúng cung cấp "calo rỗng", ít chất dinh dưỡng, dễ tích trữ mỡ toàn thân, nhất là vùng bụng, làm tăng đường huyết đột ngột.

Thói quen ăn sáng lành mạnh có thể hỗ trợ lão hóa khỏe mạnh bằng cách giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và các bệnh mạn tính liên quan.

Chuyên viên dinh dưỡng Bùi Thị Phương Linh

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7