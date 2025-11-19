Ăn quả gì để nhanh hồi phục khi mắc cúm A?

Người bệnh cúm A nên ăn cam quýt, thêm kiwi, dâu tây, dưa hấu và chuối để cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa giúp tăng năng lượng và sức đề kháng.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng dễ gây biến chứng nặng ở trẻ, người cao tuổi, người có bệnh nền do sức đề kháng kém. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, lưu ý người bệnh nên ăn những loại quả dưới đây để hệ miễn dịch hoạt động tối ưu, cơ thể phục hồi nhanh.

Quả có múi họ cam quýt

Quả có múi như cam, chanh, bưởi, quýt giàu vitamin C, folate giúp tăng cường chức năng miễn dịch, hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu. Ngoài vitamin C, các loại quả này còn cung cấp vitamin nhóm B, kali, chất xơ và carbohydrate, có tác dụng duy trì sức khỏe tổng thể. Lượng nước tự nhiên trong các loại quả này làm dịu họng, giảm các triệu chứng như ho, đau họng và khó chịu ở đường hô hấp.

Hầu hết người trưởng thành cần khoảng 75-90 mg vitamin C mỗi ngày. Người bệnh nên ăn hoặc uống nước ép từ các loại quả có múi tươi như cam, quýt chín mọng, bưởi ngọt... để bổ sung vitamin.

Quả lê

Quả lê có hàm lượng nước cao (khoảng 80%) hỗ trợ làm loãng dịch tiết đường hô hấp. Lê còn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như quercetin, góp phần bảo vệ niêm mạc hô hấp và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Hàm lượng chất xơ hòa tan góp phần nuôi hệ vi sinh đường ruột có lợi, giảm viêm.

Người ho nhiều hoặc đau họng nên ăn quả lê tươi đã rửa sạch, gọt vỏ mỏng để giảm kích ứng. Trẻ nhỏ hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể dùng dạng lê hấp cách thủy. Lê có tính hàn nên người hay bị đau bụng, đi ngoài phân lỏng không nên ăn nhiều.

Quả khế

Khế giàu vitamin C, B, A, kali, canxi, sắt, phốt pho, axit oxalic, hợp chất chống oxy hóa mạnh như axit gallic, quercetin, epicatechin, giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ hoạt động miễn dịch của cơ thể. Thực phẩm này cũng làm dịu các triệu chứng như đau họng, sổ mũi - những biểu hiện phổ biến của cúm.

Người cúm A có thể dùng 90-120 g khế tươi ép lấy nước uống hoặc ăn quả chín vừa để tránh kích ứng họng. Người có bệnh thận hoặc đang sử dụng thuốc theo đơn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng do khế chứa hàm lượng oxalat đáng kể.

Quả dâu tây chứa nhiều vitamin C, giàu chất chống oxy hóa, rất tốt cho người mắc cúm A. Ảnh: Minh Phương

Kiwi

Quả kiwi có lượng vitamin C cao gấp đôi cam, giàu vitamin E, folate, chất xơ, giúp tăng cường hoạt động các tế bào miễn dịch, hỗ trợ giảm ho, nghẹt mũi.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước, giúp ngăn ngừa mất nước và giảm mệt mỏi do cúm. Các chất dinh dưỡng như vitamin C, beta-carotene và lycopene có trong dưa hấu còn có tác dụng chống oxy hóa, giảm viêm, tăng cường sức đề kháng. Người bệnh có thể ép dưa hấu lấy nước, bù điện giải và làm dịu cảm giác khô họng. Người bệnh có vấn đề về đường huyết nên dùng theo hướng dẫn bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Dâu tây

Dâu tây có chất chống oxy hóa, cung cấp nhiều polyphenol, vitamin C. Tăng cường ăn loại quả này khi bị cúm A giúp giảm viêm đường hô hấp, tăng sức đề kháng, góp phần nhanh phục hồi sức khỏe.

Bác sĩ Phương khuyến cáo người bị cúm A nên ăn đa dạng rau xanh, quả chín để cung cấp đầy đủ vi chất thiết yếu, chất chống viêm, chống oxy hóa. Ưu tiên trái cây mềm, dễ tiêu, tránh đồ quá lạnh nếu đang đau họng.

Hằng Trần