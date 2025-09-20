VNExpress

6 đồ uống cung cấp chất chống oxy hóa phòng bệnh

Uống nước ép củ dền, sữa nghệ, nước ép nho cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, phòng bệnh mạn tính.

Nước nho ép

Vỏ nho chứa resveratrol - chất chống oxy hóa có thể giúp giảm cholesterol và huyết áp, giảm viêm, cải thiện trí nhớ, tăng cường chức năng não. Mỗi người nên chọn quả rõ nguồn gốc, tránh chất bảo quản thực phẩm.

Nước ép củ dền

Củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa, cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kali và sắt. Đồ uống này giúp giảm huyết áp, cải thiện hiệu suất tập luyện thể thao.

Nước ép lựu

Hạt lựu chứa chất chống oxy hóa polyphenol. Người thường xuyên ăn hạt lựu và uống nước ép có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, viêm nhiễm, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Sữa nghệ

Sữa nghệ có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, phòng bệnh. Đồ uống này còn làm dịu các triệu chứng viêm khớp, hỗ trợ sức khỏe phụ nữ sau sinh, làm đẹp da. Sữa nghệ tốt cho dạ dày nhờ hoạt chất curumin, làm lành vết loét dạ dày.

Trà hoa dâm bụt

Trà được chế biến từ lá hoa dâm bụt, chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, có thể ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường khả năng miễn dịch.

Sinh tố việt quất

Quả mọng chứa nhiều flavonoid - chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư và cải thiện sức khỏe tổng thể. Cụ thể việt quất là một trong những loại quả cung cấp chống oxy hóa hàng đầu. Chúng cũng chứa nhiều vitamin C và polyphenol.

