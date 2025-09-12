Cúm A có nguy hiểm không?

Các triệu chứng cúm A thường tự khỏi sau 2-7 ngày, có thể biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, viêm màng não.

BS Bùi Công Sự, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, chia sẻ như trên trước thông tin trên trang cá nhân Facebook, diễn viên Phương Nam, đóng vai Tạ trong phim "Mưa đỏ" phải nhập viện điều trị do mắc cúm A. Bác sĩ giải thích khi xâm nhập vào cơ thể, virus cúm A gây tổn thương biểu mô đường hô hấp. Lúc này, người bệnh xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau họng, chảy nước mũi, ho khan, đau nhức mỏi người, nhạt miệng, ăn uống không ngon miệng...

Thông thường, bệnh ở mức độ nhẹ, có thể tự khỏi. Tuy nhiên, một số người có sức đề kháng suy giảm, hệ miễn dịch suy yếu hoặc điều trị không đúng cách, virus có thể nhân lên tấn công các cơ quan gây ra viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phổi, viêm cơ tim, suy hô hấp, suy đa cơ quan, nhiễm trùng huyết. Nguy cơ mắc bệnh kéo dài và trở nặng cao hơn ở người cao tuổi, mắc bệnh mạn tính, thai phụ, trẻ nhỏ.

Bệnh nhân mắc cúm A nặng, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tháng 2/2025. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Virus cúm còn có thể bội nhiễm với tác nhân khác như vi khuẩn phế cầu, tụ cầu vàng, tăng nguy cơ viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết. Ví dụ ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, đường hô hấp suy yếu khiến cúm dễ gây viêm phổi, tăng nguy cơ nhập viện, thở máy, tử vong. Với bệnh đái tháo đường, cúm làm tăng hoặc giảm đường huyết thất thường gây khó khăn cho kiểm soát bệnh hơn. Thai phụ mắc cúm tăng nguy cơ sảy thai, thai lưu, sinh non, hoặc trẻ sinh ra thấp cân.

Do đó, bác sĩ Sự khuyến cáo người mắc cúm A không nên chủ quan. Khi có các triệu chứng bệnh, mọi người cần khám càng sớm càng tốt, không tự điều trị bệnh tại nhà. Người bệnh cũng nên ăn đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trường hợp nhạt miệng khó ăn, người bệnh nên ăn các món dễ ăn như cháo, súp, sinh tố trái cây...

Gia đình, người bệnh không điều trị cúm theo phương pháp chưa được kiểm chứng hoặc sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc này sẽ khiến bệnh trở nặng hơn.

Virus cúm dễ lây lan khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Những nơi tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, công viên, ký túc xá, văn phòng công ty... virus cúm dễ lây lan hơn. Để phòng cúm, mọi người dân nên tiêm vaccine cúm hàng năm, kết hợp các biện pháp phòng bệnh gồm đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay thường xuyên, giữ ấm cổ họng và mũi, họng.

Người lớn tiêm vaccine cúm phòng bệnh tại Trung tâm VNVC Tân Kiên, xã Tân Nhật, TP HCM. Ảnh: Diệu Thuần

Hiện, vaccine cúm được chứng minh giúp cơ thể phòng ngừa chủng cúm A phổ biến như H3N2, H1N1 và chủng cúm B. Có bốn loại vaccine cúm, trong đó, loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi cần tiêm hai mũi cách nhau tối thiểu một tháng nếu chưa từng chủng ngừa cúm. Người từ 9 tuổi trở lên chỉ cần một liều. Vaccine cần nhắc lại một mũi hằng năm.

Vaccine cúm có thể tiêm ở mọi thời điểm trong năm. Phụ nữ có thể tiêm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, tốt nhất từ tháng thứ tư trở đi để bảo vệ sức khỏe, truyền kháng thể thụ động cho con.

Bên cạnh vaccine cúm, Việt Nam cũng có 5 vaccine phế cầu gồm phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20 và phế cầu 23 giúp phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

