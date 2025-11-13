5 sai lầm khi ăn trái cây gây hại sức khỏe

Ăn trái cây khô nhiều đường, bỏ vỏ, quá gần giờ đi ngủ có thể làm mất cân bằng lượng đường trong máu, rối loạn tiêu hóa, khó ngủ.

Trái cây giàu vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa, khoáng chất góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Song, những sai lầm khi ăn thực phẩm này không tốt cho sức khỏe.

Ăn gần giờ đi ngủ

Ăn trái cây ngay trước khi đi ngủ có nguy cơ cao gây rối loạn giấc ngủ vì chúng giải phóng nhiều đường, làm tăng mức năng lượng trong khi cơ thể cần nghỉ ngơi. Vào ban đêm, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng giảm đáng kể. Ăn trái cây muộn vào ban đêm dễ ợ nóng. Mỗi người nên ăn trước khi đi ngủ 2-3 tiếng để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Uống nước ngay lập tức

Nhiều người có thói quen uống nước ngay sau khi ăn trái cây. Điều này có thể khiến độ pH của hệ tiêu hóa mất cân bằng, nhất là khi thưởng thức các loại nhiều nước như dưa hấu, dưa lưới, dưa chuột, cam và dâu tây. Chúng có thể làm thay đổi độ pH bằng cách giảm độ axit trong dạ dày, dẫn đến tiêu chảy.

Trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu ăn đúng cách. Ảnh được tạo bởi AI

Không ăn vỏ

Một số vỏ trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa. Ví dụ, vỏ táo có nhiều chất xơ, vitamin C, A. Thói quen ăn cả vỏ có thể giảm nguy cơ béo phì, ung thư. Để an toàn với sức khỏe, mỗi người nên chọn loại không có thuốc trừ sâu.

Ăn quá nhiều trái cây khô

Một trong những sai lầm phổ biến là ăn nhiều trái cây khô cùng lúc. Tuy giàu dinh dưỡng nhưng thực phẩm này giàu calo. Mỗi người nên lượng tiêu thụ ở mức 28 g trong mỗi lần ăn, vì nhiều hơn có thể dẫn đến tăng cân, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Thực phẩm nhiều đường làm tăng đáng kể lượng đường trong máu, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên ưu tiên trái cây tươi theo mùa có hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng hơn. Ưu tiên chọn loại hữu cơ, giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Trước khi ăn, hãy rửa kỹ dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn.

Ăn trái cây nguyên quả thường có lợi hơn so với uống nước ép hoặc ăn thực phẩm sấy khô. Chúng giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, duy trì lượng đường trong máu ổn định, tăng cảm giác no. Chất xơ thường bị mất đi trong quá trình ép nước. Kết hợp trái cây với nguồn chất béo lành mạnh như các loại hạt, sữa chua hỗ trợ cải thiện hấp thụ vitamin tan trong chất béo như A, D, E, K.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)