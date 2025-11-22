Ăn mồng tơi có giảm khô khớp không?

Tôi bị khô khớp, ăn những món chứa nhiều chất nhầy như đậu bắp, mồng tơi có thể giúp tăng chất nhờn cho khớp, giảm đau nhức xương khớp không, nên lưu ý gì? (Nguyễn Thành, 53 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Đậu bắp, mồng tơi có giá trị dinh dưỡng (chất xơ, vitamin A, C, K, axit folic...), rất có lợi cho sức khỏe hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, tim mạch và có thể chống ung thư... Chúng chứa một loại chất nhầy nên nhiều người cho rằng có thể giúp "bổ sung chất nhờn" cho khớp, giảm khô khớp và đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, hiện nay không có thực phẩm nào có tác dụng tăng chất nhờn của khớp, cải thiện các bệnh lý xương khớp. Chất nhầy trong đậu bắp, mồng tơi sau khi dung nạp vào cơ thể sẽ không đi thẳng vào khớp để tạo dịch bôi trơn. Thực tế, chất nhầy được tiêu hóa và phân tách thành các thành phần dinh dưỡng mà không giữ được trạng thái ban đầu.

Bạn có thể luộc hoặc nấu canh đậu bắp, mồng tơi 3-4 lần mỗi tuần mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nói chung và hỗ trợ xương khớp chắc khỏe. Không xem đậu bắp, mồng tơi là thuốc chữa bệnh xương khớp và thay thế các chỉ định của bác sĩ.

Để cải thiện chất lượng dịch nhờn và duy trì khớp xương khỏe mạnh dài lâu, người bệnh cần kiểm soát cân nặng, tập thể dục hợp lý. Áp dụng chế độ ăn khoa học gồm rau xanh, trái cây giàu vitamin C, cá biển và các loại hạt giàu omega-3, thực phẩm giàu canxi như sữa, rau lá xanh đậm... giúp cơ thể tự sửa chữa mô khớp tổn thương.

Tránh những động tác, tư thế tạo áp lực lên khớp như ngồi xổm, ngồi chồm hổm, ngồi xếp bằng, quỳ gối, mang vật nặng, leo cầu thang... Nếu khớp bị đau nhiều và kéo dài, bạn nên đi khám sớm để có phác đồ điều trị phù hợp, tránh những biến chứng nặng hơn. Bạn có thể bổ sung tinh chất như bộ đôi collagen type II không biến tính và collagen peptide thủy phân, eggshell membrane (màng vỏ trứng), chondroitin sulfate, turmeric root (tinh chất nghệ).... để hỗ trợ cải thiện chất lượng dịch khớp, vận động trơn tru, bảo vệ xương khớp chắc khỏe.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM