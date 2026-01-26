Ăn dưa muối giúp giảm cân như thế nào

Dưa muối ít calo, tạo cảm giác no và cung cấp lợi khuẩn từ quá trình lên men, nhờ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi dùng phù hợp.

Dưa muối thường được làm từ dưa chuột, rau cải, bắp cải, phổ biến nhất là phương pháp lên men hoặc ngâm với muối, giấm. Dưa muối được dùng kèm bữa chính hoặc các món nhiều dầu mỡ để giảm ngán. Nhờ ít calo, giàu chất xơ và lợi khuẩn từ quá trình lên men, dưa muối có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Người đang giảm cân có thể ăn dưa muối khoảng 2-3 bữa mỗi tuần, mỗi lần không quá 100 g, đồng thời kiểm soát lượng muối và đường khi chế biến. Ăn quá nhiều có thể làm tăng nạp natri, không có lợi cho sức khỏe.

Dưa muối giàu chất xơ, có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Bùi Thủy

Kiểm soát sự thèm ăn: Dưa chua có vị chua mặn đặc trưng, kích thích vị giác nhưng ít calo. Hàm lượng chất xơ giúp tạo cảm giác no nhanh, từ đó hạn chế thèm ăn thực phẩm nhiều năng lượng như bánh ngọt, đồ nhiều đường.

Tăng cường bù nước: Dưa muối có hàm lượng nước cao, góp phần bổ sung nước cho cơ thể. Vị mặn nhẹ từ muối có thể kích thích cảm giác khát, khiến người ăn uống nước nhiều hơn, từ đó tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá mức ở bữa tiếp theo.

Ít calo: Một khẩu phần dưa chua cỡ trung bình (khoảng 65 g) chỉ cung cấp khoảng 5-10 calo. Lượng calo này ít ảnh hưởng đến tổng năng lượng nạp vào trong ngày, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Đồ ăn nhẹ ít đường: So với nhiều loại đồ ăn vặt chế biến sẵn, dưa chua có hàm lượng đường thấp. Việc kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể đóng vai trò quan trọng trong quản lý cân nặng và sức khỏe tổng thể. Khi sử dụng dưa muối, nên hạn chế thêm đường và chú ý nhãn dinh dưỡng của các sản phẩm đóng hộp.

Ngoài hàm lượng calo thấp, dưa muối còn cung cấp các chất chống oxy hóa như beta-carotene (tiền chất của vitamin A) hỗ trợ thị lực, miễn dịch và phòng viêm nhiễm. Thực phẩm này cũng chứa vitamin K và lợi khuẩn từ quá trình lên men, hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe đường tiết niệu và kiểm soát cân nặng khi dùng hợp lý.

Bên cạnh chế độ ăn hợp lý, giảm cân hiệu quả cần duy trì thâm hụt calo bằng cách hạn chế món chiên rán, thực phẩm nhiều đường, thịt chế biến sẵn; tăng cường chất xơ, trái cây ít đường và protein nạc. Kết hợp vận động thường xuyên như đi bộ, bơi lội, chạy bộ, đạp xe hoặc tập HIIT giúp tăng tiêu hao năng lượng. Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng cũng góp phần điều hòa hormone, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân bền vững.

Anh Chi (Theo Very Well Health)