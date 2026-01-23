4 món ăn tối giúp no lâu, ngủ ngon

Salad cá hồi dưa chuột cung cấp vitamin D, hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Axit béo omega-3 trong cá hồi có thể giảm lo âu, trong khi protein nạc tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào. Có thể trộn cá hồi với dưa leo, dầu ô liu, hành tây hoặc ớt chuông để bổ sung chất xơ và các chất chống oxy hóa cho bữa tối.