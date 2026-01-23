4 món ăn tối giúp no lâu, ngủ ngon

Chuối ăn kèm bơ đậu phộng và bánh mì nguyên cám là lựa chọn phù hợp cho bữa tối nhờ cung cấp đầy đủ carbohydrate lành mạnh, protein, chất xơ và chất béo tốt. Chuối chứa tryptophan, giúp cơ thể sản xuất serotonin và melatonin, từ đó hỗ trợ giấc ngủ. Một lượng nhỏ bơ đậu phộng không đường còn bổ sung magiê để cơ thể thư giãn.
Salad cá hồi dưa chuột cung cấp vitamin D, hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Axit béo omega-3 trong cá hồi có thể giảm lo âu, trong khi protein nạc tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào. Có thể trộn cá hồi với dưa leo, dầu ô liu, hành tây hoặc ớt chuông để bổ sung chất xơ và các chất chống oxy hóa cho bữa tối.
Bánh mì nguyên cám nướng ăn kèm bơ và hạt bí ngô giàu magie. Khoáng chất này giúp điều hòa melatonin - hormone quan trọng với giấc ngủ. Magie còn hỗ trợ hệ thần kinh thư giãn. Kết hợp với bánh mì nguyên cám giàu chất xơ duy trì cảm giác no lâu, ổn định đường huyết.
Cháo yến mạch nấu sữa, thêm mật ong giàu ngũ cốc nguyên hạt thúc đẩy sản xuất hormone serotonin hỗ trợ thư giãn thần kinh. Carbohydrate từ yến mạch dễ tiêu hóa, còn sữa kích thích giải phóng insulin, góp phần tăng cảm giác buồn ngủ.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: Anh Chi, AI
|Độc giả gửi câu hỏi về bệnh thần kinh tại đây để bác sĩ giải đáp