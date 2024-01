Ăn cam tốt cho người bệnh tiểu đường

Cam giàu vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm viêm và phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tim.

Dưới đây là lợi ích khi người bệnh tiểu đường ăn cam thường xuyên.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, trái cây họ cam quýt giàu vitamin C, chất xơ, kali và folate (vitamin B9) tốt cho người bệnh tiểu đường.

Đánh giá năm 2020 của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cùng một số đơn vị, dựa trên 130 nghiên cứu, cho thấy favonoid trong cam quýt có tác dụng chống tiểu đường, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và lipid máu.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mắc bệnh tim mạch. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, người ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn. Cam và các rau củ quả khác giàu vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa tác động oxy hóa lên tim, giảm khả năng phát triển bệnh tim.

Nghiên cứu năm 2020 của Trường Đại học Católica San Antonio de Murcia, Tây Ban Nha, trên 96 người, cho thấy người bổ sung chiết xuất trái cây họ cam quýt (bưởi, cam đắng), chiết xuất lá ô liu trong 8 tuần giảm huyết áp, cải thiện tình trạng viêm và mức cholesterol toàn phần. Điều này cho thấy chiết xuất từ trái cây họ cam quýt làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cam giàu vitamin C tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Giảm viêm

Theo Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, vitamin C trong cam là chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm mạn tính trong cơ thể có liên quan đến bệnh tim và tiểu đường. Chất phytochemical có nhiều trong cam cũng bảo vệ cơ thể chống lại viêm nhiễm lâu dài - nguyên nhân dẫn đến các bệnh mạn tính.

Đánh giá năm 2021 dựa trên 195 nghiên cứu của Trường Đại học Southampton, Anh, chỉ ra nước cam làm giảm viêm xảy ra trong cơ thể sau bữa ăn nhiều chất béo, nhiều carbohydrate.

Tốt cho mắt

Người bệnh tiểu đường có khả năng cao mắc các biến chứng về mắt. Theo Học viện Nhãn khoa Mỹ, vitamin C có lợi cho sức khỏe mắt, giảm nguy cơ phát triển hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Người bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ở dạng sớm bổ sung vitamin C cùng với chế độ ăn uống lành mạnh giảm khả năng bệnh nặng hơn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Nghiên cứu năm 2017 của Trường Đại học Otago, New Zealand, cho thấy vitamin C giúp hệ thống miễn dịch hình thành kháng thể và đưa chúng đến nơi cần thiết để chống lại nhiễm trùng. Vitamin C còn bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do yếu tố môi trường như tiếp xúc tia cực tím, khói thuốc và thói quen không lành mạnh như hút thuốc lá, ăn đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ.

Giảm cân

Thừa cân và béo phì là yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường. Cam hỗ trợ giảm cân vì chứa ít calo. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, các loại rau củ quả ít chất béo và calo, chứa nhiều nước và chất xơ như cam quýt tăng cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình giảm cân. Một trái cam có thể cung cấp hơn 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày.

Bệnh nhân tiểu đường có thể ăn trực tiếp hoặc uống nước ép cam tươi không thêm đường, cần tính vào tổng lượng carbohydrate (45-60 g) mỗi bữa để tránh ảnh hưởng đến đường huyết.

Người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản hạn chế trái cây họ cam quýt. Cam có thể gây ợ nóng hoặc làm nặng thêm triệu chứng. Một số người có thể tiêu chảy, buồn nôn và co thắt dạ dày do dùng quá nhiều vitamin C.

Người mắc bệnh hemochromatosis (tình trạng nồng độ sắt quá cao gây tổn thương cho tim, gan, tuyến tụy) hoặc tăng kali máu (nồng độ kali trong máu cao bất thường dẫn đến nhịp tim không đều) nên tránh thực phẩm giàu vitamin C. Vì chúng có thể làm tăng mức độ kali và sắt trong máu.

Một số thuốc kháng sinh, hóa trị hoặc chẹn beta có thể tương tác với trái cây họ cam quýt, nước cam. Người đang dùng thuốc nên hỏi bác sĩ trước khi dùng ăn, uống cam. Trái cây này có khả năng gây phản ứng dị ứng ở một số người, dấu hiệu thường là ngứa miệng hoặc cổ họng.

Mai Cat (Theo Everyday Health)