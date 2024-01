Đu đủ chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có tác dụng hạ đường huyết, hỗ trợ bảo vệ tim và mắt.

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới, có vị ngọt, hương vị thơm ngon, được trồng ở nhiều nơi. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trái cây này chứa nhiều vitamin C, E và K, khoáng chất như kali, magie, kẽm, canxi đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một trái đu đủ nhỏ, khoảng 157 g có 68 calo, hơn 96 mcg vitamin C, khoảng 4 mcg vitamin K, 33 mg magiê, 286 mg kali... đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Dưới đây là lợi ích khi người bệnh tiểu đường ăn đu đủ.

Hạ đường huyết

Đánh giá năm 2015 của Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc, dựa trên 305 nghiên cứu, cho thấy đu đủ có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Ăn đu đủ thường xuyên giúp người bệnh tiểu đường type 2 hạ đường huyết trong cơ thể, đạt được mục tiêu A1C (đường huyết trung bình trong ba tháng) an toàn, tức dưới 5,7%.

Chống viêm

Theo tiến sĩ Carlos Tello, Đại học Sevilla, Mỹ, đu đủ có thể hoạt động như thuốc giảm đau tự nhiên nhờ enzyme papain. Enzyme này làm tăng sản xuất cytokine - một nhóm protein điều chỉnh tình trạng viêm trong cơ thể.

Viêm nhiễm trong là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư. Trái cây này còn làm giảm cơn đau do viêm khớp và các tình trạng tương tự.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Đu đủ cung cấp vitamin C dồi dào hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và nhiều loại bệnh.

Đu đủ chín. Ảnh: Freepik

Bảo vệ tim

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, bệnh tiểu đường type 2 là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim.

Đu đủ chứa vitamin C, kali, chất chống oxy hóa và chất xơ giữ cho động mạch khỏe mạnh và thúc đẩy lưu lượng máu. Điều này giúp làm giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao và đột quỵ.

Bảo vệ mắt

Người bệnh tiểu đường có nhiều khả năng mắc các biến chứng về mắt do đường huyết cao mạn tính. Đu đủ chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng lutein, zeaxanthin, vitamin C và E, có thể bảo vệ mắt, góp phần ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa được sử dụng trong các sản phẩm bảo vệ mắt.

Hỗ trợ giảm cân

Béo phì, thừa cân là yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường type 2. Đu đủ là thực phẩm phù hợp để giảm cân vì lượng calo thấp. Trái cây này còn cung cấp chất xơ dồi dào để tăng cảm giác và no lâu hơn, giảm thèm ăn, nhờ đó tiêu thụ ít calo hơn trong ngày.

Đu đủ chưa chín có chứa nhiều mủ, giảm dần khi chín. Phụ nữ mang thai cần tránh trái chưa chín vì mủ có thể gây co bóp tử cung và chuyển dạ sớm.

Một số người có thể dị ứng với mủ đu đủ. Các dấu hiệu dị ứng có thể gồm nổi mề đay, ngứa, nghẹt mũi, thở khò khè và tức ngực. Trong trường hợp bị dị ứng mủ nghiêm trọng, ăn đu đủ có thể dẫn đến khó thở, sốc phản.

Đu đủ có tác dụng nhuận tràng, song tiêu thụ quá nhiều có thể gây tiêu chảy và đau bụng. Nếu đi ngoài phân lỏng hoặc có vấn đề về dạ dày sau khi ăn trái cây này, người bệnh nên đi khám và hạn chế chúng.

Mai Cat (Theo Everyday Health)