Ai không nên uống sữa?

Những người không dung nạp lactose, dị ứng protein sữa, lo ngại về hàm lượng chất bão hòa cao nên hạn chế uống sữa.

Sữa giàu canxi, protein, các vitamin thiết yếu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Uống sữa có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường type 2, một số loại ung thư. Dù mang lại nhiều tác động tích cực với sức khỏe nhưng nhiều người không nên dùng đồ uống này.

Người không dung nạp lactose

Khó chịu ở đường tiêu hóa sau khi uống sữa có thể là dấu hiệu không dung nạp lactose. Nhiều người trưởng thành bị suy giảm hoạt động của enzyme lactase, xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy sau khi uống sữa. Tình trạng này có thể do di truyền, một số bệnh lý ở ruột non như bệnh Celiac, nhiễm trùng đường ruột hoặc phẫu thuật làm giảm sản xuất lactase tạm thời. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều trị phù hợp, đặc biệt nếu các triệu chứng nặng hoặc cần thay đổi chế độ ăn uống.

Dị ứng protein sữa bò

Tình trạng này ít phổ biến hơn ở người trưởng thành. Dị ứng protein trong sữa gây ra những phản ứng miễn dịch như nổi mề đay, sưng tất, thở khò khè hoặc khó tiêu. Người bị dị ứng protein sữa bò nên tránh hoàn toàn sữa để bảo vệ sức khỏe.

Sữa chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh được tạo bởi AI

Người có lượng chất béo bão hòa cao

Sữa nguyên kem, phô mai... đều chứa chất béo bão hòa, có thể liên quan đến tăng cholesterol xấu, gây nguy cơ tim mạch cao (nhất là người đang đối mặt với các vấn đề sức khỏe tim mạch). Người bị cholesterol cao, bệnh tim nên chọn sữa ít béo hoặc giảm lượng chất béo từ sữa.

Nguy cơ thiếu sắt

Trẻ uống nhiều sữa bò có liên quan đến việc tăng nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Cha mẹ nên xây dựng bữa ăn cân bằng cho bé, đảm bảo lượng sữa cân bằng với thực phẩm giàu sắt.

Vấn đề tiêu hóa hoặc miễn dịch

Sữa chưa tiệt trùng có hương vị thơm ngon, song lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn với những tác nhân gây hại như salmonella, e.coli, listeria. Người có hệ miễn dịch yếu, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi dễ bị nhiễm khuẩn. Nếu thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng vẫn muốn sử dụng sữa, bạn nên chọn sản phẩm sữa đã được tiệt trùng.

Những người trong các trường hợp trên nên chọn sữa không lactose như sữa đậu nành, hạnh nhân, yến mạch hoặc tập trung vào những nguồn canxi, protein từ rau xanh, đậu phụ. Người uống được sữa bò nên dùng lượng vừa phải, khoảng 200 ml mỗi ngày để cung cấp canxi, protein, vitamin. Chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, phù hợp với thể trạng sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)