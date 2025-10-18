5 thực phẩm giàu vitamin K nên ăn thường xuyên

Bông cải xanh

Bông cải xanh giàu folate, canxi, kali, vitamin C và K. Vitamin K trong bông cải xanh giúp hỗ trợ quá trình đông máu và duy trì xương chắc khỏe. Người đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn.