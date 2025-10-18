5 thực phẩm giàu vitamin K nên ăn thường xuyên

Rau bina
Giống như cải xoăn, rau bina có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu sắt, magie, kali, canxi, folate, vitamin A, C, E và K. Vitamin K hỗ trợ đông máu, xây dựng xương chắc khỏe bằng cách điều hòa canxi, tăng cường chức năng tim mạch, phòng xơ vữa động mạch. Bạn có thể thưởng thức rau trong món trứng tráng vào bữa sáng, chế biến thành salad vào bữa trưa.
Bông cải xanh
Bông cải xanh giàu folate, canxi, kali, vitamin C và K. Vitamin K trong bông cải xanh giúp hỗ trợ quá trình đông máu và duy trì xương chắc khỏe. Người đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn.
Cải brussels
Cải brussels trông như những cây bắp cải tí hon, giàu chất xơ và vitamin K. Nó góp phần tăng cường hệ miễn dịch, sức khỏe tim mạch, tiêu hóa, giảm viêm. Bạn có thể chế biến thực phẩm thành món salad, luộc, hấp, xào.
Chuối
Loại trái cây thơm ngon này chứa nhiều vitamin K và các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng. Vitamin K dễ dàng được cơ thể hấp thụ, chuyển hóa carbohydrate, chất béo, biến chúng thành năng lượng. Ăn chuối cũng loại bỏ các hóa chất không mong muốn khỏi gan, thận, đồng thời duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh.
Natto
Đây là món ăn truyền thống của Nhật Bản được làm từ đậu nành lên men. Chúng có vị đắng, bùi và giàu vitamin K, men vi sinh và chất xơ. Gia đình thêm thực phẩm vào trứng, salad, súp hoặc trộn với cơm hoặc mì ống.
Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)
Ảnh: AI