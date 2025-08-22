AI hỗ trợ bác sĩ mổ u nằm sâu trong sọ não bệnh nhân

Hà NộiÔng Phong, 56 tuổi, mất thính lực một bên tai, bác sĩ chẩn đoán có khối u đám rối động mạch cảnh nằm sâu trong nền sọ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) của ông Phong cho thấy khối u đám rối động mạch cảnh trong nằm sâu trong xương đá và xoang tĩnh mạch hang (cấu trúc giải phẫu vùng nền sọ thái dương). Khối u lan vào tai giữa, chèn ép động mạch cảnh trong và các dây thần kinh sọ não.

"U đám rối động mạch cảnh hiếm gặp, y văn thế giới chỉ ghi nhận vài trường hợp tương tự", tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nói, thêm rằng u của ông Phong nằm ở vị trí nền sọ phức tạp và gần mạch máu lớn, nguy cơ đột tử cao nếu không can thiệp. Tuy nhiên, u lan rộng trong xương đá và bám sát, ôm vòng quanh thành động mạch cảnh trong (nguồn cấp máu chủ yếu của não). Quá trình phẫu thuật không cẩn thận có thể gây vỡ mạch, chảy máu ồ ạt, tổn thương dây thần kinh, tắc mạch não gây nhồi máu não nặng...

Ảnh chụp MRI khối u nằm sâu trong vùng xương đá. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp chọn phương pháp mổ nền sọ có hỗ trợ bởi kính vi phẫu có độ phóng đại hơn 40 lần, ứng dụng hệ thống định vị thần kinh Neuro Navigation tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ (IONM) giúp bác sĩ có thể lên kế hoạch bóc tách chi tiết trước mổ. Hệ thống định vị tích hợp AI hỗ trợ dẫn đường chính xác đến u, xác định ranh giới giữa u và các cấu trúc xung quanh, giảm nguy cơ tổn thương mô lành.

Tiến sĩ Đức Anh cho hay nếu mổ theo cách truyền thống, kíp mổ gần như "mò đường trong bóng tối" vì khối u nằm sâu, cấu trúc giải phẫu phức tạp.

Êkíp ứng dụng hệ thống Neuro Navigation tích hợp AI phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp khoan xương nền sọ từng lớp dưới kính hiển vi, bóc tách khối u dính chặt vào thành xương và bám quanh thành động mạch cảnh. Sau 8 giờ, toàn bộ khối u được lấy ra, êkíp tái tạo lại nền sọ bằng vật liệu nhân tạo và đóng kín khoang mổ.

Hậu phẫu ba ngày, người bệnh tỉnh táo, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh, vận động bình thường. Giải phẫu bệnh xác định đây là khối u đám rối động mạch cảnh trong (carotid plexus tumor).

U nền sọ nếu phát hiện muộn, chèn ép mạch máu lớn như động mạch cảnh trong sẽ khó can thiệp. U phát triển, gây liệt mặt, mất thị lực, đột quỵ hoặc tử vong. Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu suy giảm thính lực kéo dài, ù tai, đau sâu vùng tai - thái dương, người bệnh nên đến khám tại các chuyên khoa Thần kinh hoặc Tai Mũi Họng để kiểm tra, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Linh Đặng

*Tên người bệnh đã được thay đổi