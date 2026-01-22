Ai dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ?

Người thừa cân, béo phì, uống nhiều bia rượu, ít vận động, ăn nhiều đồ chiên rán, rối loạn chuyển hóa có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá 5% trong lượng gan. Bệnh được chia làm hai loại là gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu.

Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh thường gặp ở người từ 40 tuổi trở lên, nhưng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, nhiều trường hợp người bệnh được chẩn đoán ở độ tuổi 20-30. Gan nhiễm mỡ thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, có thể gây suy giảm chức năng gan, tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan nếu không điều trị kịp thời.

Một số nhóm người dưới đây có nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ cao hơn bình thường.

Thừa cân, béo phì là nhóm nguy cơ hàng đầu mắc bệnh gan nhiễm mỡ, với tỷ lệ khoảng 50-70%. Thừa cân làm tăng tình trạng kháng insulin, khiến gan phải chuyển lượng đường dư thừa thành chất béo và tích trữ trong tế bào gan, hình thành mỡ trong gan. Người thừa cân, béo phì nên giảm cân, duy trì cân nặng ổn định để hỗ trợ kiểm soát, ngăn gan nhiễm mỡ.

Thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến gan nhiễm mỡ. Ảnh được tạo bởi AI

Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài khiến mỡ tích tụ trong gan, gây gan nhiễm mỡ do rượu, tổn thương tế bào gan, nặng hơn là viêm gan và xơ gan. Bởi cồn trong rượu bia buộc gan phải làm việc quá mức để chuyển hóa, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo.

Người ít vận động ít tiêu hao năng lượng, tạo điều kiện cho mỡ dư thừa dễ tích tụ tại gan. Duy trì vận động 30 phút mỗi ngày, 3-5 buổi mỗi tuần để đi bộ, đạp xe, bơi lội... góp phần cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Người có chế độ ăn không cân đối như thường xuyên tiêu thụ thức ăn nhanh, đồ chiên rán dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Hàm lượng chất béo cao trong thức ăn nhanh, đồ chiên rán làm tăng gánh nặng cho gan, khiến cơ quan này phải làm việc nhiều hơn để xử lý lượng chất béo dư thừa, lâu dần gây quá tải, hình thành mỡ gan.

Người bị rối loạn chuyển hóa như rối loạn mỡ máu, đái tháo đường type 2 hoặc tiền đái tháo đường thường bị tăng đường huyết, kháng insulin cũng như mỡ máu cao. Các triệu chứng này làm tăng tổng hợp và tích mỡ ở gan, thúc đẩy gan nhiễm mỡ phát triển.

Bác sĩ Bình khuyên người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ nên giảm cân nếu thừa cân, béo phì, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động, duy trì lối sống lành mạnh... góp phần giảm mỡ trong gan, cải thiện chức năng gan. Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để kiểm soát bệnh lý chuyển hóa và các yếu tố nguy cơ, điều trị kịp thời. Bổ sung tinh chất thiên nhiên Wasabia và S.marianum có thể hỗ trợ kiểm soát hoạt động tế bào kupffer, nhờ đó tăng khả năng giải độc và giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Đình Diệu