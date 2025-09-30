Ai dễ bị biến chứng khi cúm mùa?

Hai con tôi vừa mắc cúm mùa, năm ngoái mẹ tôi cũng nhập viện một tuần vì bệnh này. Cúm mùa có gây biến chứng không, cách phòng ngừa thế nào? (Thư Đoàn, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Virus cúm lây truyền qua không khí dưới dạng các giọt nhỏ khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Chúng thường xuyên thay đổi, đột biến làm xuất hiện chủng mới liên tục. Cúm ở Việt Nam thường xảy ra nhiều vào mùa đông xuân, hè thu. Người bị cúm có thể lây bệnh cho người khác khoảng từ một ngày trước khi triệu chứng xuất hiện và có thể kéo dài trong khoảng 5 đến 7 ngày sau đó. Người bệnh đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, sốt, ho, đau đầu, đau nhức cơ bắp, mệt mỏi, toát mồ hôi và ớn lạnh.

Người trẻ khỏe mạnh mắc bệnh cúm thường không nghiêm trọng. Người bệnh khỏi trong 1-2 tuần mà không để lại di chứng lâu dài. Nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người lớn trên 65 tuổi, người mắc bệnh phổi mạn, tiểu đường, bệnh tim mạch, suy gan, suy thận..., béo phì, phụ nữ mang thai dễ trở nặng khi mắc cúm. Họ dễ gặp biến chứng như nhiễm trùng thứ cấp, viêm thanh quản cấp, viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm cơ tim hoặc viêm màng tim, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Người bệnh cũng dễ gặp các hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), tổn thương cơ (tiêu cơ vân hoặc viêm cơ), hội chứng sốc nhiễm độc, làm bệnh mạn tính sẵn có trở nên trầm trọng, ví dụ như lên cơn hen cấp hoặc suy thận nặng lên.

Bác sĩ Hạnh khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng cúm mùa, gia đình bạn nên tiêm vaccine hàng năm, trẻ tiêm từ từ 6 tháng tuổi trở lên mà không có chống chỉ định y tế. Phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine trong giai đoạn cuối thai kỳ giúp bảo vệ cả trẻ sơ sinh khỏi cúm. Thực hiện các bước để giảm sự lây lan của virus như che miệng khi ho và hắt hơi, dùng khăn giấy che miệng và mũi. Vứt khăn giấy đã qua sử dụng vào thùng rác ngay lập tức, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Tránh chạm tay vào mặt, giữ tay tránh xa mắt, mũi và miệng để ngăn virus xâm nhập vào cơ thể, không tiếp xúc với người ốm.

Người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh nên đến khám ở cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Hai con bạn bị cúm nên điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nghỉ ngơi đầy đủ, dinh dưỡng hợp lý, giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Đơn vị Hô hấp, Phòng khám Đa khoa Quận 7