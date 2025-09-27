Tại sao bị ho sau khi đi bơi?

Tôi thường bị ho sau khi đi bơi ở bể bơi, có phải do mắc bệnh gì không? (Vân Anh, 28 tuổi)

Trả lời:

Ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể, giúp loại bỏ các chất kích ứng khỏi đường hô hấp trên (họng) và đường hô hấp dưới (phổi). Nếu bạn hít phải nước trong khi đang bơi, nước xâm nhập đường thở kích hoạt phản xạ ho để cơ thể loại bỏ nước. Khi bị hít sặc, cơ thể cũng kích hoạt hormone adrenaline, làm tăng nhịp tim và huyết áp. Adrenaline gây ho kèm theo phản ứng nôn và buồn nôn nhằm tống nước ra khỏi cơ thể.

Cơn ho do sặc nước thường liên tục, sặc sụa kèm khó thở, da môi, đầu ngón tay hoặc móng tay tím tái. Cơ thể mất một lúc để phản ứng ho tống nước ra khỏi đường thở, nồng độ adrenaline giảm xuống, khôi phục lại nhịp tim, huyết áp và trạng thái bình thường của cơ thể.

Trường hợp thứ hai phổ biến hơn là ho do kích ứng với hóa chất trong môi trường bể bơi. Hợp chất chloramine sinh ra khi chlorine dùng để khử trùng nước bể bơi kết hợp với mồ hôi, nước tiểu và các chất thải khác của con người trôi nổi trong bể. Các hoạt động bơi lội làm nước bắn vào không khí, giải phóng chloramine dưới dạng hơi. Hơi này nặng hơn không khí nên sẽ chìm xuống dưới gần bề mặt nước, nơi người bơi dễ hít phải.

Chloramine xâm nhập đường thở gây kích ứng mũi, họng, phế quản và phổi. Ho do kích ứng với chloramine thường là ho khan, không sặc sụa liên tục, không quá mệt nhưng diễn ra trong thời gian dài hơn so với ho do hít sặc. Tình trạng kéo dài vài tiếng hoặc thậm chí vài ngày.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân bị ho do kích ứng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để giảm nguy cơ mắc phải các triệu chứng đường hô hấp khi đi bơi, bạn cần luyện tập thành thạo các kỹ thuật thở trong bơi lội, hạn chế nhảy hoặc đùa nghịch để tránh hít sặc. Đối với ho do kích ứng chloramine, cách đơn giản nhất là chọn bơi tại bể bơi ngoài trời vì hơi chloramine tan rất nhanh vào không khí thoáng. Nếu bơi tại bể bơi trong nhà, bạn nên chọn bể có hệ thống thông gió tốt, thường xuyên được vệ sinh, lọc nước và hút cặn định kỳ để giảm nguy cơ sinh chloramine.

Nếu ho tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau lần cuối cùng bạn đi bơi, bạn cần kiểm tra môi trường sống của mình vì còn có thể có các chất kích ứng khác như khói, chất có mùi mạnh, nấm mốc, bụi, phấn hoa và lông thú cưng... Bạn ho có kèm thêm các triệu chứng như sốt, khó thở, đờm đặc... cần đến bệnh viện khám để loại trừ hoặc phát hiện các bệnh lý đường hô hấp cấp tính và mạn tính như cảm lạnh, cúm, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)...

ThS.BS Trần Duy Hưng

Khoa Hô Hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội