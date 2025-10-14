9 thói quen phụ nữ nên dừng ngay nếu muốn giảm cân

Không ăn đủ chất xơ và chất đạm, căng thẳng, ngủ không đủ giấc có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, tăng tích tụ mỡ.

Nhiều phụ nữ áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc tập luyện cường độ cao nhưng cân nặng không giảm. Xác định và điều chỉnh những thói quen hàng ngày giúp phái đẹp tăng cường mức năng lượng, có được vóc dáng như mong muốn.

Thiếu chất đạm

Chất đạm (protein) đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm cân, làm giảm cảm giác thèm ăn, bảo vệ khối lượng cơ nạc trong quá trình hạn chế calo. Lượng protein cao cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm nguy cơ tăng cân trở lại. Người ăn đủ protein có liên quan đến giảm mỡ tốt. Bổ sung trứng, thịt nạc, cá, sữa, các loại đậu hoặc nguồn protein thực vật có lợi trong quá trình giảm cân.

Không ăn đủ chất xơ

Chế độ ăn ít chất xơ có thể làm chậm quá trình giảm cân, tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu giúp tăng cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Người thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất xơ thường có mức năng lượng ổn định, kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng là cách nhanh chóng để cắt giảm calo nhưng có thể phản tác dụng. Không ăn sáng làm tăng cảm giác đói sau đó, dẫn đến ăn quá nhiều hoặc lựa chọn thực phẩm kém chất lượng trong suốt cả ngày. Một bữa sáng cân bằng với protein và chất xơ có thể khởi động quá trình trao đổi chất, duy trì mức năng lượng, hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu trong cả ngày.

Không kiểm soát lượng đường trong máu

Đường huyết không ổn định gây khó khăn cho việc giảm cân. Đường huyết tăng cao đột ngột rồi giảm mạnh kích thích cảm giác thèm ăn, tích trữ mỡ. Bổ sung carbohydrate phức hợp, protein, chất béo lành mạnh, ăn đúng bữa giúp ổn định đường huyết, kiểm soát cơn đói hiệu quả hơn.

Không ngủ đủ giấc

Giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình giảm cân. Thiếu ngủ làm gián đoạn các hormone điều chỉnh cảm giác đói và no, dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn, trao đổi chất chậm. Thói quen ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi ngày làm tăng năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Tập thể dục quá ít hoặc quá nhiều

Ít vận động dẫn đến mất cơ và giảm trao đổi chất, trong khi tập luyện quá sức có thể gây mệt mỏi và tăng cân do căng thẳng. Sự kết hợp cân bằng giữa các bài tập tim mạch, tập luyện sức mạnh và nghỉ ngơi đảm bảo giảm mỡ, duy trì cơ nạc và hoạt động trao đổi chất. Tập luyện sức bền là một trong những yếu tố then chốt để giảm cân hiệu quả. Nâng tạ giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường trao đổi chất, giảm mỡ bụng.

Ăn vặt thường xuyên

Ăn vặt thường xuyên làm tăng lượng calo nạp vào. Người ăn nhiều thực phẩm dù lành mạnh cũng có thể làm chậm quá trình giảm cân. Lên kế hoạch cho các bữa ăn, ăn vặt có ý thức giúp kiểm soát cơn đói, thúc đẩy quá trình giảm cân.

Thường xuyên căng thẳng

Căng thẳng mạn tính ảnh hưởng xấu đến mục tiêu giảm cân do tăng cortisol, thúc đẩy tích trữ mỡ, nhất là quanh vùng bụng. Căng thẳng cũng kích hoạt thói quen ăn uống theo cảm xúc. Thiền, yoga hoặc hít thở sâu có tác dụng điều hòa tâm trạng, kiểm soát cân nặng.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)