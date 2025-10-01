Phụ nữ tuổi 40 cần thay đổi chế độ ăn thế nào

Phụ nữ nên ăn thực phẩm tốt cho nội tiết tố, uống đủ nước, tránh món ăn có nhiều đường bổ sung, chất gây mất ngủ.

Bước qua tuổi 40, phụ nữ có những thay đổi đáng kể về sức khỏe, đòi hỏi phải điều chỉnh chế độ ăn uống. Sự dao động của nội tiết tố, quá trình trao đổi chất chậm hơn nên mỗi người cần lựa chọn thực phẩm thông minh.

Ăn thực phẩm tốt cho nội tiết tố

Sau tuổi 40, phụ nữ có các dấu hiệu tiền mãn kinh. Lúc này, nồng độ hai hormone estrogen và progesterone bắt đầu suy giảm, gây ra nhiều triệu chứng thay đổi tâm trạng như bốc hỏa, mệt mỏi, tăng cân

Phụ nữ nên ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu estrogen như hạt hướng dương, đậu nành, đậu lăng, đậu gà... để cân bằng hormone tự nhiên. Tránh đường chế biến và caffeine vì chúng làm tăng đột biến lượng đường trong máu, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng nội tiết tố.

Tăng lượng protein nạc

Tuổi càng cao, cơ thể bắt đầu đốt cháy ít calo hơn khi nghỉ ngơi. Khối lượng cơ bắt đầu giảm, lượng mỡ tích trữ tăng lên. Phái đẹp nên tăng lượng protein nạc (thịt cá, đậu phụ, trứng) để tăng cảm giác no, hỗ trợ quá trình trao đổi chất chậm lại, ngăn ngừa tình trạng mất cơ. Mỗi người nên bắt đầu ngày mới bằng bữa ăn giàu protein, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cân bằng lượng đường trong máu. Tập trung ăn thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, hạt lanh, hạt chia, rau lá xanh để hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no.

Ưu tiên món ăn tốt cho xương

Sau tuổi 40, phụ nữ bị mất mật độ xương nhanh do lượng estrogen giảm, tăng nguy cơ gãy, loãng xương. Vì vậy, phái đẹp nên ưu tiên thực phẩm giàu canxi như sữa ít béo, rau bina, hạnh nhân, sữa thực vật bổ sung dưỡng chất này. Bổ sung vitamin D từ sánh nắng mặt trời để cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả. Ăn món ăn giàu magie như hạt bí ngô, chuối, để xương khỏe.

Phòng ngừa bệnh tim

Nguy cơ tim mạch tăng sau tuổi 40 do phụ nữ thay đổi nội tiết tố. Phái đẹp nên ăn chế độ ăn Địa Trung Hải, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, dầu ô liu, cá béo. Giảm muối, chất béo bão hòa để cân bằng huyết áp, kiểm soát mỡ máu. Ăn nhẹ với các loại hạt, quả mọng để nuôi dưỡng sức khỏe trái tim.

Tiêu hóa dễ dàng

Các enzym tiêu hóa suy giảm theo tuổi tác, mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột có thể dẫn đến đầy hơi, táo bón, suy yếu hệ miễn dịch. Phụ nữ bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn như sữa chua, kim chi, cải bắp. Ăn chất xơ từ hành tây, tỏi, chuối để nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có lợi. Uống đủ nước để hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)