9 loại thực phẩm giúp giảm mùi hơi thở

Quả cam: Hơi thở có mùi có thể do không đủ nước bọt để làm sạch vi khuẩn. Nếu hôi miệng do nguyên nhân này, bạn có thể ăn hoặc uống nước cam. Vitamin C góp phần tăng tuyến nước bọt, loại bỏ hơi thở nặng mùi.