6 bệnh gây đau họng, hôi miệng cùng lúc

Người bệnh viêm họng, viêm xoang và amidan thường bị đau họng, hôi miệng, có thể kéo dài và cần bác sĩ khám.

Đau họng liên quan đến các bệnh ngắn hạn hoặc chất kích thích. Hôi miệng có thể do bệnh về răng, nhiễm trùng xoang, thực phẩm tiêu thụ. Đau họng và hôi miệng có thể xảy ra cùng lúc, do các bệnh lý tiềm ẩn, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống.

Viêm amidan: Viêm amidan rất thường gặp, có thể do nhiễm khuẩn streptococcus hoặc virus. Bệnh gây ra các triệu chứng như đau họng, hôi miệng, sốt, khó nuốt, sưng hạch quanh cổ. Amidan viêm có màu đỏ, sưng to, dễ nhìn thấy. Bác sĩ thường nội soi họng để xác định mức độ bệnh.

Viêm phế quản: Viêm phế quản là tình trạng nhiễm trùng phế quản, đường dẫn khí chính của phổi. Triệu chứng phổ biến là ho, đau họng, thở khò khè. Chất nhầy dư thừa do viêm phế quản có thể khiến hơi thở có mùi khó chịu, chảy nước mũi, nhức đầu, nghẹt mũi. Một số trường hợp viêm phế quản tiến triển thành viêm phổi, cần khám để điều trị.

Cảm lạnh thông thường: Bệnh thường do virus gây ra, có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Người bị cảm lạnh thường sổ mũi, đau họng, chảy nước mũi sau, ho và hơi thở có mùi. Các triệu chứng cảm lạnh có thể kéo dài 10-14 ngày.

Đau họng có thể xảy ra do nhiều bệnh lý khác nhau. Ảnh: Freepik

Viêm họng: Viêm họng là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như streptococcus nhóm A, dễ lây lan. Người bệnh có thể xuất hiện các đốm đỏ trên vòm miệng và các mảng trắng trên amidan, gây đau. Nếu viêm họng do liên cầu khuẩn, người bệnh thường hôi miệng, sốt và sưng hạch bạch huyết.

Trào ngược axit: Trào ngược axit khiến họng đau và hơi thở có mùi, xảy ra do cơ vòng thực quản dưới suy yếu, khiến axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Người bệnh thường có cảm giác nóng rát trong cổ họng, ho, đau ngực, buồn nôn.

Viêm xoang: Viêm xoang là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể nhầm lẫn với cảm lạnh. Đau đầu, đau mặt và chảy nước mũi là triệu chứng phổ biến. Viêm xoang cũng gây nghẹt mũi và chảy nước mũi sau, dẫn đến kích ứng cổ họng và thay đổi mùi hơi thở.

Để giảm đau họng và hôi miệng, nên uống nhiều nước, súc miệng bằng nước muối, sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng ngủ. Cạo lưỡi trong khi đánh răng, dùng chỉ nha khoa sau khi ăn.

Nếu hôi miệng do viêm xoang, bác sĩ có thể tư vấn cho người bệnh biện pháp cải thiện phù hợp. Người bị đau họng và hôi miệng do trào ngược axit nên hạn chế ăn cay, chua, chocolate; uống rượu bia, nên chia nhiều bữa nhỏ, tránh ăn no trước khi ngủ... Nếu các tình trạng này kéo dài, không cải thiện, người bệnh cần thăm khám bác sĩ.

Anh Chi (Theo Healthline)