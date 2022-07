9 dấu hiệu ung thư gan dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác

Giảm cân, đau bụng bên phải, ngứa, vàng da, vàng mắt… là những dấu hiệu của ung thư gan nhưng dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác.

Ung thư gan giai đoạn đầu có thể điều trị khỏi nhờ phẫu thuật hoặc đốt sóng cao tần hoặc vi sóng. Nếu phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn, khối u đã to hoặc nhiều khối không còn khả năng điều trị triệt để, bác sĩ sử dụng phương pháp nút mạch để điều trị bổ trợ nhằm hạn chế tiến triển ung thư. Do vậy, phát hiện ung thư gan giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người bệnh.

Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, gan có khả năng bù trừ rất tốt nên ung thư gan thường chỉ biểu hiện rõ khi chức năng gan chỉ còn dưới 25%. Ung thư gan nguyên phát giai đoạn đầu thường không có bất kỳ triệu chứng nào hoặc các triệu chứng khó phát hiện. Trên thực tế, ung thư gan thường được phát hiện tình cờ khi siêu âm, chụp CT hoặc MRI cho các bệnh khác trong ổ bụng. Khi có biểu hiện rõ, bệnh đã không còn ở giai đoạn đầu. Dưới đây là một số dấu hiệu ung thư gan dễ nhầm lẫn.

Giảm cân không rõ nguyên nhân: Việc giảm cân không rõ nguyên nhân và không do ăn kiêng là biểu hiện mắc ung thư gan. Người bệnh có thể giảm khoảng 5% trọng lượng bình thường trong vòng 6-12 tháng.

Vàng da, vàng mắt: Da và mắt của người mắc ung thư gan có thể chuyển sang màu vàng. Khi bạn bị vàng da, nước tiểu có màu sẫm hơn bình thường là do nồng độ bilirubin trong máu tăng cao. Ung thư gan có thể gây vàng da thông qua một số cơ chế. Khi một khối ung thư gan lớn nằm gần ống mật chủ có thể xảy ra hiện tượng chèn ép từ bên ngoài hoặc xâm lấn trực tiếp vào ống mật. Dòng chảy của mật bị gián đoạn gây vàng da, hoặc ung thư gan thường phát triển trên nền xơ gan do các nguyên nhân như viêm gan virus B, C mạn tính hay do rượu.

Ngứa: Khi ống mật lớn bị tắc nghẽn hoặc do ứ mật trên nền bệnh gan mạn hoặc xơ gan, axit mật do gan sản xuất sẽ tràn vào hệ tuần hoàn máu gây ngứa da toàn thân. Ở một số bệnh nhân, ngứa da quá nặng và không đáp ứng với bất kỳ loại thuốc nào.

Đau bụng bên phải: Bản thân gan không có mô thần kinh, tuy nhiên lớp mỏng bao bọc gan là nang Glisson chứa nhiều sợi thần kinh. Đau bụng bắt nguồn từ sự căng giãn của bao gan. Do đó, khi một khối u gan to lên và tạo áp lực hoặc kéo căng sẽ xảy ra tình trạng đau âm ỉ, dai dẳng. Cơn đau thường âm ỉ có thể lan ra lưng bên phải. Đau xuất hiện sớm khi khối u nằm gần bao gan.

Khối hoặc cục trong ổ bụng: Khối u gan hoặc ung thư gan có thể đạt đến kích thước rất lớn tại thời điểm chẩn đoán. Bệnh nhân có thể sờ thấy khối u hoặc khối u ở vùng hạ sườn bên phải khi nằm ngửa đồng nghĩa bệnh không còn sớm.

Đau bụng bên phải hoặc có khối, cục trong ổ bụng là biểu hiện của ung thư gan. Ảnh: Shutterstock

Đau vai phải: Khối u gan đẩy vào cơ hoành bên phải gây đau vùng vai phải. Bất cứ thứ gì kích thích cơ hoành bên phải đều có thể gây đau vai phải như nhiễm trùng cơ hoành dưới, viêm, áp xe, chấn thương và khối u gan. Để xác định có mắc ung thư gan hay không, bạn cần gặp bác sĩ để làm thêm các thăm dò cần thiết, được chẩn đoán chính xác.

Khó thở: Ung thư gan có thể gây khó thở do hạn chế chuyển động của cơ hoành khi đạt đến kích thước lớn. Ung thư gan nằm ở thùy bên phải cũng có thể kích ứng cơ hoành bằng cách gây ra tình trạng viêm hoặc kích ứng cục bộ, tràn dịch màng phổi dẫn đến khó thở.

Các triệu chứng ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa: Dấu hiệu không đặc hiệu khi mắc ung thư gan là ăn không ngon, cảm thấy rất no sau một bữa ăn nhỏ hoặc gặp các triệu chứng khó tiêu. Bụng có thể rất sưng, dễ gặp cảm giác buồn nôn và ói mửa.

Suy nhược và mệt mỏi: Người mắc ung thư gan thường cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng, luôn cảm thấy cơ thể uể oải, không được khỏe hoặc có các triệu chứng như mắc cúm.

Cần thăm khám các bác sĩ chuyên khoa để có chẩn đoán chính xác bệnh ung thư gan. Ảnh: Shutterstock.

Tiến sĩ Vũ Trường Khanh lưu ý, những triệu chứng trên rất phổ biến và có thể dễ nhầm lẫn hoặc do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra và không chắc chắn bạn bị ung thư gan. Ung thư gan giai đoạn đầu hay ung thư gan sớm gần như không có biểu hiện. Ung thư gan nguyên phát ít khi xuất hiện trên gan lành hoàn toàn, thường thấy ở người có bệnh gan mạn tính do các nguyên nhân như viêm gan virus B, C, do rượu. Những người có bệnh gan mạn này cần đi khám định kỳ gan 6 tháng một lần để có cơ hội chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm.

Lục Bảo