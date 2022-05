Can thiệp khối u gan cứu bệnh nhân không thể phẫu thuật

TP HCMBác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa can thiệp thành công ca ung thư gan đa ổ tình trạng nặng, đã quá khả năng phẫu thuật bằng phương pháp hiện đại.

Bệnh nhân Nguyễn Trọng Tín (63 tuổi, ngụ tại TP HCM) trước đó đã khám tại một bệnh viện lớn với chẩn đoán ung thư gan đa ổ nặng, quá khả năng phẫu thuật. Kích thước khối u gan to 3x4 cm, bệnh nhân tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam, thuốc bắc. Chỉ 6 tháng sau, u gan tăng sinh và phát triển rất nhanh, ban đầu chỉ có một khối u, sau tăng thêm 4 khối u tương đương bên cạnh. Nguy cơ còn tăng sinh thêm nhiều cục u nhỏ. Trước tình trạng sức khỏe ngày càng yếu, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKII Thi Văn Gừng (Trưởng đơn vị Hình ảnh học can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) cho biết, bệnh nhân nhập viện vào giữa tháng 5/2022. Sau quá trình khám và đánh giá mức độ bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp cTACE. Đây là phương pháp bác sĩ phải luồn vi ống thông rất nhỏ vào, chọn lọc động mạch gan nuôi u để bơm các thuốc kháng ung thư vào tận khối u và chất gây tắc mạch cắt nguồn máu nuôi u dưới hướng dẫn của hệ thống chụp - can thiệp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) hiện đại tại Việt Nam.

Bệnh nhân đang được êkip Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chuẩn bị can thiệp.

Bác sĩ Gừng chia sẻ thêm, với phương pháp này, thuốc kháng ung thư sẽ được phóng thích từ từ vào khối u để triệt tiêu tế bào ung thư, đồng thời tắt mạch máu nuôi u bằng hạt vi cầu. Thuốc sẽ tác động lên tế bào u tốt hơn, khối u sẽ dần nhỏ lại, giúp bệnh nhân kéo dài thời gian và chất lượng sống tốt hơn. Đây là thủ thuật ít xâm lấn, tiến hành trong tình trạng người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, vì thế rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị tối đa cho người bệnh.

BS.CKI Trần Minh Thiệu - thành viên êkip can thiệp, cho biết trước đây khi chưa ứng dụng phương pháp cTACE, bệnh nhân phải phẫu thuật hở, mổ một đường lớn, dễ mất sức, mất nhiều máu và thời gian phẫu thuật lâu. Bác sĩ phẫu thuật cũng mất nhiều thời gian và công sức, rủi ro cao.

Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) là một thiết bị rất quan trọng trong phương pháp cTACE, giúp chẩn đoán và can thiệp điều trị các bệnh lý ung thư nặng như trường hợp bệnh nhân ung thư gan nói trên hoặc những bệnh có liên quan đến mạch máu và dẫn đường can thiệp ngoài mạch máu.

Hình ảnh MRI được hòa hình trên DSA giúp định vị và điều trị trúng đích các khối u.

Cũng theo bác sĩ Thiệu, nếu như trước đây chưa có DSA, phần lớn những bệnh lý ung thư, bệnh lý mạch máu và tim mạch chỉ điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật, trong đó có một số bệnh lý không thể phẫu thuật hoặc ở giai đoạn không thể phẫu thuật được. Hiện nay, sự xuất hiện của DSA cho phép các bác sĩ có thể chẩn đoán và điều trị can thiệp không cần phẫu thuật một cách dễ dàng.

Đây là phương pháp điều trị an toàn, ít xâm lấn với các bệnh lý ung thư, tim mạch nói chung, đặc biệt là với các trường hợp đã quá chỉ định phẫu thuật, giúp cải thiện chất lượng và kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Phương pháp này có thể lập lại nhiều lần để điều trị.

U gan đa ổ là tình trạng nhiều khối u xuất hiện cùng lúc trong gan. Bệnh gây nhiều nguy hiểm cho người mắc, đặc biệt, các khối u có kích thước, hình dạng khác nhau và dễ dàng lan rộng ra khắp gan. Phần lớn các khối u này có thể nằm ở nhiều vị trí trong gan, dẫn đến rất nhiều khó khăn trong việc điều trị. Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong do bệnh này rất cao nếu không có phương pháp điều trị hiện đại và bác sĩ giỏi chuyên môn can thiệp.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Bình An