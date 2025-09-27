8 thói quen tàn phá não của trẻ

Không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, xem thiết bị điện tử thường xuyên, ăn nhiều đường bổ sung khiến trẻ giảm khả năng nhận thức, kém phát triển não.

Ở trong bóng tối quá lâu

Trẻ ở trong nhà thời gian dài có thể làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, ảnh hưởng đến tâm trạng, nhận thức, chức năng não. Trẻ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên để điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức, duy trì chức năng não tối ưu.

Nạp nhiều tin tức tiêu cực

Tiếp xúc nhiều với tin tức tiêu cực kích thích phản ứng căng thẳng trong não, dẫn đến lo âu, trầm cảm, suy giảm chức năng nhận thức. Phụ huynh nên khuyến khích con có chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế tiếp xúc với tin tức độc hại, hỗ trợ não bộ của trẻ phát triển lành mạnh.

Mở tai nghe âm lượng tối đa

Nghe nhạc hoặc các nội dung âm thanh khác quá lớn làm tổn thương cấu trúc của tai trong, dẫn đến mất thính lực, khó khăn trong xử lý thính giác. Cha mẹ hướng dẫn bé sử dụng tai nghe âm lượng nhẹ, hạn chế tiếp xúc với tiếng ồn lớn để bảo vệ thính giác, duy trì chức năng não.

Thiếu tương tác xã hội

Thiếu tương tác xã hội, sự cô lập cũng gây bất lợi cho quá trình phát triển não, dẫn đến cảm giác cô đơn, trầm cảm, suy giảm chức năng nhận thức. Kết nối xã hội, nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực rất tốt cho tinh thần của trẻ em.

Xem thiết bị điện tử thường xuyên

Trẻ dành nhiều thời gian xem điện thoại, máy tính bảng ảnh hưởng đến khả năng tập trung, chức năng nhận thức. Cha mẹ đặt giới hạn thời gian bé sử dụng thiết bị điện tử (chỉ nên khoảng 30 phút), khuyến khích con tham gia hoạt động thay thế như đọc sách, vẽ tranh, trò chơi lắp ghép... để tăng khả năng tư duy.

Cha mẹ không nên cho trẻ xem thiết bị điện tử thường xuyên. Ảnh minh họa: AI

Ăn nhiều đường

Thói quen này dẫn đến mất cân bằng lượng đường trong máu, viêm nhiễm và kháng insulin, tất cả đều ảnh hưởng tiêu cực đến não, khả năng tư duy. Xây dựng cho bé chế độ ăn cân bằng, ít đường bổ sung, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, tươi ngon để bổ sung các vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Lười vận động

Lối sống ít vận động có khả năng làm suy giảm chức năng não, tăng nguy cơ béo phì và nhiều vấn đề sức khỏe liên quan. Cha mẹ động viên, khuyến khích trẻ chạy nhảy, đạp xe ngoài trời để tinh thần thoải mái. Cha mẹ có thể kết hợp vận động vào các hoạt động thường ngày của con như đi dạo trong công viên hoặc cả gia đình cùng vui chơi thể dục.

Ngủ kém

Não trẻ đang phát triển, dễ bị tổn thương hơn khi giấc ngủ gián đoạn, cha mẹ nên ưu tiên lịch trình ngủ của con. Thói quen ngủ lành mạnh như đi ngủ đúng giờ, môi trường yên tĩnh hỗ trợ trẻ có giấc ngủ phục hồi cần thiết.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)