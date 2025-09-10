Mẹo nuôi dạy trẻ giúp tăng cường trí nhớ

Trẻ ngủ đủ giấc, vận động thể chất, ăn uống khoa học, chia nhỏ các buổi học giúp tăng cường khả năng ghi nhớ tốt.

Chú trọng giấc ngủ

Giấc ngủ đủ giúp não nghỉ ngơi, củng cố trí nhớ. Cha mẹ hãy duy trì giấc ngủ trưa cho bé 3-5 tuổi. Trẻ lớn hơn nên ngủ đủ giấc khoảng 9-12 tiếng, không sử dụng các thiết bị điện tử gần giờ đi ngủ. Phụ huynh tạo thói quen cho bé ngủ vào cùng một giờ mỗi ngày, khoảng 21h tạo cho não thói quen, từ đó kích thích tiết ra melatonin, tăng cường giấc ngủ sâu. Khoảng 2 giờ trước khi đi ngủ, cha mẹ không nên cho con ăn vặt hoặc uống sữa, tránh đầy bụng.

Vận động cơ thể để rèn luyện trí não

Thường xuyên tập thể dục giúp tăng cường sự chú ý, trí nhớ, hỗ trợ việc học tập. Trẻ dành 60 phút mỗi ngày cho các hoạt động vui chơi như đạp xe, đuổi bắt, đi bộ. Trẻ vận động để phát triển hệ xương khớp, cơ bắp chắc khỏe, tim mạch, tăng sức đề kháng, tránh béo phì. Những trẻ thường xuyên chạy nhảy, rèn thể chất cũng có đời sống tinh thần tích cực, kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng. Khuyến khích trẻ vận động từ nhỏ giúp hình thành thói quen sống năng động và tích cực cho tương lai.

Thực hành nhớ lại

Cho trẻ tự ôn tập kiến thức, các bài kiểm tra nhỏ, thẻ ghi nhớ giúp củng cố kiến thức của bé. Sau khi học, cha mẹ hãy đặt 3-5 câu hỏi gợi nhớ để trẻ trả lời. Vào ngày hôm sau, cha mẹ hãy cho trẻ làm bài kiểm tra nhanh khoảng hai phút về cùng nội dung.

Không nhồi nhét

Các buổi học giãn cách tốt hơn học dồn dập, giúp trẻ ghi nhớ và hứng thú hơn. Thay vì học một buổi dài, cha mẹ cho bé học những khoảng thời gian ngắn, kéo dài từ 45 phút đến một giờ. Phụ huynh nhồi nhét trẻ học có thể gây áp lực, dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ cảm xúc, tư duy. Áp lực học tập kéo dài có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất.

Chia nhỏ bài học giúp trẻ ghi nhớ hiệu quả. Ảnh tạo bởi AI

Ăn sáng khoa học, uống đủ nước

Ăn sáng đầy đủ và khoa học, uống đủ nước rất quan trọng để trẻ tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Bữa sáng cung cấp các chất dinh dưỡng làm nhiên liệu cho não, giúp trẻ tỉnh táo và học tập tốt. Thực phẩm tốt cho não bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, sữa, trứng, cá béo, rau lá xanh... Trẻ ăn đủ bữa thường có phản xạ nhanh nhạy và tư duy hiệu quả hơn. Nếu trẻ bỏ ăn sáng, cơ thể bị thiếu năng lượng và dinh dưỡng, dẫn đến giảm tập trung, mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng học tập.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)