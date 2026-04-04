8 thói quen lành mạnh vào buổi tối giúp ngủ ngon

Uống một cốc nước, xem phim, giảm lượng caffeine vào buổi chiều có thể thúc đẩy cảm giác buồn ngủ đến nhanh, đúng giờ hơn.

Ngủ không đủ giấc gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe làn da, tim mạch, giảm khả năng tập trung cũng như trí nhớ. Để có giấc ngủ ngon, bạn nên xây dựng những thói quen lành mạnh vào buổi tối.

Thư giãn

Hormone căng thẳng cortisol tăng cao có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém. Thư giãn vào buổi tối có thể giảm căng thẳng và tạo tâm thế tốt để có giấc ngủ ngon. Một số gợi ý thư giãn vào buổi tối như đọc sách, xem phim hoặc chơi trò chơi cùng các thành viên trong gia đình, nghe nhạc, yoga, thiền, đi bộ.

Uống đủ nước

Mất nước ảnh hưởng đến tâm trạng, gây căng thẳng, làm giảm chất lượng giấc ngủ. Nên uống một cốc nước ấm sau bữa ăn tối và trước khi ngủ 1-2 giờ để hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Nếu trong ngày bạn uống rượu hoặc caffeine, cần tăng lượng nước để tránh mất nước làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ăn bữa tối lành mạnh

Thưởng thức một bữa ăn ngon miệng, giàu dinh dưỡng và lành mạnh có thể tăng năng lượng, ổn định lượng đường trong máu, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Bữa ăn giàu tinh bột phức tạp (gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt), protein nạc (cá, trứng, gà), rau lá xanh cho bữa tối góp phần ngăn ngừa tình trạng tăng giảm năng lượng đột ngột.

Ăn thịt gà buổi tối giúp no lâu, ít ảnh hưởng đến đường huyết. Ảnh: Bùi Thủy

Giảm lượng caffeine buổi chiều

Caffeine có thời gian phân hủy khoảng 5-8 giờ tùy vào cơ địa mỗi người. Để tránh caffein gây tỉnh táo không cần thiết, nên hạn chế uống cà phê hoặc đồ uống chứa caffein sau 16h. Thay vào đó, nên thử trà thảo mộc, nước ép hoa quả, sữa chua giúp tăng năng lượng, ngủ ngon.

Không uống rượu

Đồ uống có cồn có thể khiến một người mệt mỏi, chất lượng giấc ngủ kém. Bởi rượu, bia có thể làm giảm lượng đường trong máu, mất đường do đi tiểu nhiều trong đêm, khiến bạn khó ngủ sâu giấc. Nếu phải uống rượu, nên uống vào buổi sáng hoặc trưa, lưu ý bổ sung nước gần giờ đi ngủ.

Duy trì tính nhất quán

Nhịp sinh học quyết định chu kỳ ngủ và thức. Cố gắng đi ngủ và thức dậy vào những thời điểm tương tự mỗi ngày giúp cơ thể xây dựng lịch trình ngủ đều đặn. Nhờ đó, bạn dễ vào giấc hơn, thức dậy với cảm giác tỉnh táo.

Tránh xa màn hình

Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại thông minh và tivi có thể ức chế sản xuất melatonin, hormone điều chỉnh giấc ngủ. Ánh sáng nhân tạo từ bóng đèn cũng làm thay đổi nhịp sinh học, gây khó ngủ. Do đó, nên tắt thiết bị điện tử trước khi ngủ ít nhất một giờ, chuẩn bị phòng ngủ tối để não bộ được thư giãn và lượng melatonin tăng lên.

Giãn cơ

Tập thể dục cường độ cao có thể thúc đẩy máu lưu thông tốt hơn. Những bài tập nhẹ nhàng như yoga, đạp xe, đi bộ hỗ trợ kéo giãn cơ, kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, thư giãn.

Anh Chi (Theo Eating Well, Health)