5 món từ chocolate tốt cho não, giúp ngủ ngon

Chocolate đen rất giàu polyphenol - những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm, hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, ngủ ngon hơn. Các chất chống oxy hóa này còn có tác dụng cải thiện tâm trạng, có lợi cho sức khỏe tim mạch đồng thời tăng cường khả năng nhận thức.
Thưởng thức chocolate đen trực tiếp
Khi làm bánh, hỗn hợp thường đã chứa khá nhiều đường, vì vậy bạn có thể dùng chocolate đen dạng viên hoặc bào nhỏ rắc lên trên. Cách thay thế này không chỉ giúp món ăn trở nên lành mạnh hơn mà vị đắng nhẹ của chocolate đen còn tạo sự tương phản với vị ngọt, giúp bánh bớt ngán.
Chocolate đen rất giàu polyphenol - những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm, hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, ngủ ngon hơn. Các chất chống oxy hóa này còn có tác dụng cải thiện tâm trạng, có lợi cho sức khỏe tim mạch đồng thời tăng cường khả năng nhận thức.
Thưởng thức chocolate đen trực tiếp
Khi làm bánh, hỗn hợp thường đã chứa khá nhiều đường, vì vậy bạn có thể dùng chocolate đen dạng viên hoặc bào nhỏ rắc lên trên. Cách thay thế này không chỉ giúp món ăn trở nên lành mạnh hơn mà vị đắng nhẹ của chocolate đen còn tạo sự tương phản với vị ngọt, giúp bánh bớt ngán.
Pha chế đồ uống từ cacao
Đồ uống từ cacao có hương vị đắng đặc trưng, giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và khoáng chất. Khi pha chế, hãy hạn chế thêm đường hoặc các chất tạo ngọt. Dùng sữa ít hoặc không đường, sữa đậu nành hoặc sữa yến mạch để tạo nên vị béo cho đồ uống. Bạn có thể uống một cốc chocolate sữa ấm vào buổi sáng giúp tăng cảm giác tỉnh táo, hưng phấn. Cacao chứa caffein, nên hạn chế dùng vào buổi tối để tránh mất ngủ.
Pha chế đồ uống từ cacao
Đồ uống từ cacao có hương vị đắng đặc trưng, giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và khoáng chất. Khi pha chế, hãy hạn chế thêm đường hoặc các chất tạo ngọt. Dùng sữa ít hoặc không đường, sữa đậu nành hoặc sữa yến mạch để tạo nên vị béo cho đồ uống. Bạn có thể uống một cốc chocolate sữa ấm vào buổi sáng giúp tăng cảm giác tỉnh táo, hưng phấn. Cacao chứa caffein, nên hạn chế dùng vào buổi tối để tránh mất ngủ.
Nhúng trái cây vào chocolate đen
Trái cây tự nhiên cung cấp đủ độ ngọt cần thiết để cân bằng vị đắng của chocolate đen. Chuối, dâu tây, táo, xoài, lê và kiwi là những lựa chọn phù hợp khi nhúng với chocolate. Món ăn này góp phần giảm cơn thèm ngọt, hỗ trợ tăng khả năng tập trung.
Nhúng trái cây vào chocolate đen
Trái cây tự nhiên cung cấp đủ độ ngọt cần thiết để cân bằng vị đắng của chocolate đen. Chuối, dâu tây, táo, xoài, lê và kiwi là những lựa chọn phù hợp khi nhúng với chocolate. Món ăn này góp phần giảm cơn thèm ngọt, hỗ trợ tăng khả năng tập trung.
Trộn với hỗn hợp hạt khô
Đây là món ăn nhẹ từ chocolate nguyên chất với hỗn hợp các loại hạt hoặc trộn với trái cây có lợi cho sức khỏe. Chất chống oxy hóa từ chocolate kết hợp với chất xơ từ quả mọng, axit béo lành mạnh từ các hạt giàu dinh dưỡng như hồ đào, óc chó, hạnh nhân tạo nên một hỗn hợp cân bằng, giúp tăng cường chức năng não, thúc đẩy giấc ngủ ngon.
Trộn với hỗn hợp hạt khô
Đây là món ăn nhẹ từ chocolate nguyên chất với hỗn hợp các loại hạt hoặc trộn với trái cây có lợi cho sức khỏe. Chất chống oxy hóa từ chocolate kết hợp với chất xơ từ quả mọng, axit béo lành mạnh từ các hạt giàu dinh dưỡng như hồ đào, óc chó, hạnh nhân tạo nên một hỗn hợp cân bằng, giúp tăng cường chức năng não, thúc đẩy giấc ngủ ngon.
Chocolate trộn yến mạch ăn sáng
Thêm một chút chocolate đen vào sinh tố, yến mạch, bánh mì nướng hoặc ngũ cốc ăn sáng để có bữa ăn giàu dinh dưỡng, ít carbs đồng thời tăng cường chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giảm viêm, tập trung tốt hơn. Ăn yến mạch vào bữa sáng cung cấp protein, tăng năng lượng và cải thiện tâm trạng tốt hơn.
Chocolate trộn yến mạch ăn sáng
Thêm một chút chocolate đen vào sinh tố, yến mạch, bánh mì nướng hoặc ngũ cốc ăn sáng để có bữa ăn giàu dinh dưỡng, ít carbs đồng thời tăng cường chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giảm viêm, tập trung tốt hơn. Ăn yến mạch vào bữa sáng cung cấp protein, tăng năng lượng và cải thiện tâm trạng tốt hơn.
Anh Chi (Theo Health)
Ảnh: Anh Chi, AI