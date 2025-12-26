8 bài tập đốt cháy nhiều calo hơn chạy bộ

Đi bộ nhanh, leo núi, bơi lội, đạp xe hay nhảy dây có thể tiêu hao lượng calo tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ nếu tập đủ lâu và đúng cường độ.

Lượng calo tiêu hao khi tập luyện phụ thuộc vào cường độ, thời gian vận động và các yếu tố cá nhân như cân nặng, khối lượng cơ. Một số hình thức vận động huy động nhiều nhóm cơ, có thể đốt nhiều calo hơn chạy bộ nếu tập ở cường độ cao hoặc duy trì trong thời gian dài, dù có mức tác động thấp.

Đi bộ và leo núi

Chạy bộ thường đốt cháy nhiều calo hơn trong mỗi phút so với đi bộ. Tuy nhiên, nhiều người có thể đi bộ trong thời gian dài hơn chạy bộ, từ đó tiêu hao tổng lượng calo cao hơn. Chẳng hạn, một người có thể đi bộ trong hai giờ nhưng chỉ duy trì chạy trong khoảng 30 phút. Leo núi hoặc đi bộ lên dốc có thể tiêu hao nhiều calo hơn chạy bộ nếu quãng đường đủ dài và độ dốc lớn.

Đi bộ trong thời gian lâu hơn có thể đốt cháy nhiều calo hơn so với chạy bộ. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông

Tập luyện cường độ cao ngắt quãng

HIIT thường tiêu hao nhiều calo hơn trong mỗi phút tập luyện so với chạy bộ cường độ vừa, nhờ các đợt vận động ngắn nhưng mạnh. Sau buổi tập, HIIT còn tạo hiệu ứng đốt calo kéo dài trong vài giờ do làm tăng tạm thời tốc độ trao đổi chất. Tuy nhiên, hình thức tập luyện này đòi hỏi thể lực tốt và không phù hợp với tất cả mọi người.

Đạp xe

Đạp xe với tốc độ khoảng 19 km/giờ trở lên có thể tiêu hao lượng calo tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ cường độ vừa. Hình thức vận động này cũng ít tác động lên khớp, giúp nhiều người duy trì tập luyện trong thời gian dài hơn so với chạy bộ. Đạp xe trong nhà trên xe đạp cố định có thể mang lại hiệu quả đốt calo tương tự đạp xe ngoài trời nếu duy trì cường độ phù hợp. Thay đổi độ dốc hoặc tốc độ sẽ giúp tăng thử thách và nâng cao hiệu quả tập luyện.

Nhảy dây

Nhảy dây là bài tập toàn thân, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhóm cơ và khớp, đồng thời là hình thức tập luyện tim mạch (cardio) hiệu quả. Hoạt động này có thể tiêu hao nhiều calo trong thời gian ngắn, thậm chí cao hơn chạy bộ cường độ vừa nếu thực hiện đúng kỹ thuật và cường độ phù hợp.

Bóng vợt (Racquetball)

Bóng vợt là môn thể thao đối kháng có thể tiêu hao lượng calo đáng kể, thậm chí cao hơn chạy bộ cường độ vừa, nhờ yêu cầu di chuyển liên tục và đánh bóng nhanh. Môn này giúp cải thiện sức bền tim mạch và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Giống như các hình thức vận động khác, lượng calo đốt cháy khi chơi bóng vợt phụ thuộc vào cường độ và thời gian tập luyện.

Máy chèo thuyền (Roofing machine)

Máy chèo thuyền tác động đến nhiều nhóm cơ, bao gồm thân trên, thân dưới và cơ bụng. Đây là bài tập toàn thân giúp đốt cháy nhiều calo, có thể tương đương hoặc cao hơn chạy bộ cường độ vừa nếu tập ở cường độ phù hợp.

Bơi lội

Bơi lội là bài tập toàn thân, có tác động thấp, phù hợp với hầu hết mọi người, kể cả người bị đau khớp. Tùy vào cường độ và kiểu bơi, đây cũng là hình thức tập tim mạch có thể tiêu hao lượng calo tương đương chạy bộ. Do ít gây áp lực lên khớp, nhiều người có thể duy trì bơi trong thời gian dài hơn, từ đó tổng lượng calo đốt cháy trong một buổi tập có thể cao hơn so với chạy bộ.

Quyền anh (boxing)

Đây là bài tập toàn thân giúp tăng nhịp tim và tiêu hao nhiều calo. Khi tập ở cường độ cao hoặc đấu đối kháng, quyền anh có thể đốt cháy lượng calo tương đương hoặc cao hơn chạy bộ cường độ vừa.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)