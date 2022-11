7 yếu tố khiến gan tổn thương

Uống quá nhiều rượu bia, nước ngọt, lạm dụng chất bổ sung, chế độ ăn uống không lành mạnh, lười tập thể dục… có thể khiến gan bị viêm, dẫn đến sẹo.

Gan thực hiện hơn 500 công việc hàng ngày mà không cần nghỉ ngơi, bao gồm: thải bỏ chất thải, duy trì lượng đường trong máu, điều chỉnh quá trình đông máu... Gan có khả năng tự chữa lành khi bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài có thể gây ra sẹo vĩnh viễn. Dưới đây là các yếu tố khiến gan bị tổn thương.

Uống rượu quá mức

Uống nhiều rượu bia khiến cho các tình trạng như xơ gan, ung thư gan và suy gan trầm trọng hơn. Mọi người nên ngừng uống rượu bia hoặc chỉ dùng với lượng vừa phải bằng cách giới hạn hai ly mỗi ngày với nam và một ly với nữ.

Uống quá nhiều nước ngọt

Bên cạnh rượu thì uống quá nhiều nước ngọt cũng không tốt cho gan. Những người tiêu thụ quá nhiều nước ngọt có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn, khiến gan có nguy cơ viêm, xơ hóa và thậm chí là xơ gan. Do đó, nếu bạn đang uống nước ngọt hàng ngày, tốt nhất là nên cắt giảm.

Dùng quá nhiều chất bổ sung

Dùng các chất bổ sung không cần thiết sẽ có thể ảnh hưởng đến gan, không có lợi cho sức khỏe. Các chất dư thừa sẽ được lọc bởi gan, thận và cuối cùng thải ra ngoài qua nước tiểu. Một lượng lớn các chất bổ sung không cần thiết có thể khiến gan căng thẳng quá mức. Mọi người chỉ nên dùng những loại vitamin và chất bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ.

Lạm dụng thuốc

Uống quá nhiều loại thuốc gây hại cho gan, nhất là acetaminophen (hay còn gọi là tylenol). Đây là một trong nguyên nhân có thể khiến gan bị tổn thương vĩnh viễn. Một số người cho rằng thuốc không kê đơn có thể sử dụng theo nhu cầu. Tuy nhiên, gan có thể bị tổn thương bởi bất kể loại thuốc nào nếu tiêu thụ quá mức. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ và đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc về liều lượng, tần suất sử dụng.

Uống quá nhiều thuốc khiến gan phải làm việc nhiều hơn. Ảnh: Freepik

Ăn uống không lành mạnh

Thói quen ăn uống không lành mạnh khiến gan có thể tiếp nhận quá nhiều thực phẩm sai cách và làm việc quá sức. Gan dễ lưu trữ tất cả chất béo dư thừa mà nó không thể phân hủy trong tế bào. Điều này dẫn đến viêm gan và tổn thương tế bào theo thời gian. Chế độ ăn uống cân bằng là biện pháp mà mọi người nên chú trọng để giúp bảo vệ gan.

Thiếu ngủ liên tục

Cuộc sống hiện đại bận rộn khiến nhiều người thiếu ngủ, gây ra nhiều hậu quả với sức khỏe. Thiếu ngủ gây hại cho gan do stress oxy hóa, dẫn đến áp lực cao hơn cho cơ quan này. Nó cũng ảnh hưởng đến khả năng xử lý chất béo của gan, khiến chất béo tích tụ, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Một giấc ngủ ngon có thể giúp cho gan hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, khi thiếu ngủ liên tục, quá trình đào thải sẽ bị gián đoạn. Do đó, người trưởng thành nên ngủ 8 tiếng mỗi đêm.

Lười vận động

Lối sống ít vận động nguy hiểm cho sức khỏe, trong đó có thể là một trong những chất xúc tác chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và tổn thương gan, xơ hóa. Tăng cường vận động là chìa khóa để cải thiện men gan, giữ cho cơ quan này khỏe mạnh hơn.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)