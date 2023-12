7 trái cây giàu vitamin C phòng ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ăn nhiều trái cây và rau quả chứa nhiều vitamin C có liên quan đến giảm nguy cơ ung thư. Dưỡng chất này hoạt động giống như chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi hư hại do các gốc tự do gây ra.

Nghiên cứu công bố năm 2018 của Trường Y Harvard (Mỹ), trên 182.000 phụ nữ (từ 24 tuổi trở lên), cho thấy người ăn hơn 5 khẩu phần trái cây và rau củ giàu vitamin C mỗi ngày giảm 11% nguy cơ ung thư vú.

Dưới đây là 7 loại quả giàu vitamin C, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Ổi là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất. 100 g ổi ruột hồng cung cấp tới 125 mg vitamin C.